Anacom: Preços das telecomunicações aumentaram 1,9% desde janeiro

Os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 1,9% desde janeiro deste ano "devido ao crescimento das mensalidades das ofertas em pacote" disponibilizadas pelos operadores.

De acordo com o relatório 'Evolução dos Preços das Telecomunicações' hoje divulgado pela Anacom, "em julho as mensalidades mínimas são oferecidas pela NOWO em sete casos de um leque de 13 serviços/ofertas, enquanto a MEO, a Vodafone e a NOS, apresentaram as mensalidades mais baixas para quatro, dois e um tipo de serviços/ofertas, respetivamente".

Em termos homólogos, verificaram-se 31 aumentos de preços e três diminuições, segundo o relatório do regulador.

O aumento dos preços registado no acumulado do ano de 2021 supera em 0,5 pontos percentuais o Índice de Preços do Consumidor, adianta a Anacom-Autoridade Nacional de Comunicações, num comunicado sobre o relatório divulgado esta quarta-feira.

"Em julho de 2021, os preços das telecomunicações, medidos através do sub-índice do Índice de Preços do Consumidor (IPC), aumentaram 0,3% face ao mês anterior devido a alterações de algumas ofertas em pacote. Em comparação com o mês homólogo, os preços aumentaram 1,3%", adianta.

A Anacom salienta que, em julho deste ano, "a taxa de variação média dos preços das telecomunicações em Portugal foi inferior à verificada na União Europeia [-0,5 p.p.], correspondendo à 15ª taxa de variação média mais elevada dos últimos doze meses entre os países da UE".

"O país onde ocorreu o maior aumento de preços foi a Polónia [+5,8%] enquanto a maior diminuição ocorreu na Dinamarca [-3,6%]. Em média, os preços das telecomunicações na UE diminuíram 0,1%", afirma.

Segundo o regulador das telecomunicações, entre o fim de 2009 e julho de 2021, os preços das telecomunicações aumentaram 8,4% em Portugal e caíram 22,1% em França, 17,1% em Itália e 8,7% em Espanha.

A Anacom explica que "a entrada em vigor, em 15 de maio de 2019 das novas regras europeias que regulam os preços das comunicações intra-UE, veio dar um contributo para que, desde junho de 2019, a variação de preços das telecomunicações em Portugal seja inferior à verificada na média da UE, para isso contribuiu também a redução da mensalidade de algumas ofertas de banda larga móvel pós-pagas através de PC/Tablet e de algumas ofertas em pacote".

"Tal não permitiu, no entanto, eliminar a divergência existente", esclarece.

Atualizada às 11H54 com mais informação