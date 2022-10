Andy Brown sai da Galp em dezembro

Andy Brown, CEO da Galp © LUSA

O CEO da Galp, Andy Brown, vai terminar o seu mandato no final deste ano, anunciou a empresa esta segunda-feira, 03, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). De acordo com a nota da energética portuguesa, o atual presidente da Comissão Executiva "comunicou ao Conselho Administrativo que irá terminar o seu mandato a 31 de dezembro de 2022, depois de cumprir, com sucesso, a missão com a qual se comprometeu".

A Galp adianta que irá ainda anunciar o sucessor ao cargo nos próximos três meses.

"Aceitei, com grande honra, o convite para completar o mandado 2019/2022 com o propósito de preparar a empresa para um futuro de sucesso numa altura de grandes desafios para a indústria. Durante este tempo, dediquei-me a cumprir o nosso propósito - "Juntos vamos regenerar o futuro" - transformando a Galp numa empresa mais aberta, dinâmica e rentável", sublinha Andy Brown no comunicado divulgado.

Andy Brown assumiu funções como CEO da Galp em abril de 2021, sucedendo a Carlos Gomes da Silva, que renunciou ao cargo três meses antes.

Já a presidente do Conselho de Administração da Galp, Paula Amorim, destaca o "excelente trabalho na reestruturação da empresa" sublinhando o "apreço" pelo ano e meio de liderança do gestor. "Gostaria de expressar o meu apreço ao Andy Brown pela liderança da nossa Comissão Executiva, pela coesão inspiradora e pelo excelente trabalho realizado na reestruturação da empresa para crescer e transformar o seu portefólio para liderar na transição energética, facilitando a futura estratégia definida pelo Conselho de Administração da Galp".