ANECRA defende que operação do Fisco não visa combater economia paralela

Na sequência da ação de fiscalização levada a cabo esta quinta-feira pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) às oficinas automóveis, a Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA) não coloca em causa a legitimidade do Fisco, mas defende que esta não tem como objetivo combater a economia paralela.

Numa nota enviada às redações, a associação indica que “verificamos que, mais uma vez, uma ação fiscalizadora não visa combater a economia paralela; essa sim, a praga que impede uma verdadeira luta contra a concorrência desleal e contra a fuga e evasão fiscal”.

A ANECRA destaca a gravidade do “problema”, que afeta não só o setor automóvel, como “os consumidores, o ambiente, a segurança rodoviária e o próprio Estado”.

O Fisco tem hoje em curso uma operação de fiscalização, a nível nacional, às empresas de manutenção e reparação de veículos automóveis, confirmou o Ministério das Finanças à agência Lusa.

O Jornal Económico avançou que a AT “lançou um raide nacional a oficinas”, com “centenas de inspetores tributários no terreno de norte a sul do país” numa “megafiscalização [que] está a passar pente fino mais de cinco mil oficinas”. Segundo o jornal, o objetivo é da operação, designada “Ação Manutenção Preventiva”, é “fiscalizar a emissão de fatura, saber se estas entidades estão cadastradas e se utilizam programas de faturação certificados”.