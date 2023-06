Angola alarga privatizações e quer Portugal a investir 

Últimos encontros entre o presidente de Angola, João Lourenço, e António Costa, foram em 2018. © Leonel de Castro/Global Imagens

Angola investe mais em território português e Portugal exporta mais produtos para Angola, revelam os números oficiais. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no ano passado, Portugal exportou 1424 milhões de euros para território angolano e importou 624 milhões, o que se traduz num excedente comercial português de 800 milhões de euros. Mas Angola investe mais em Portugal do que as empresas nacionais naquele mercado africano.

O investimento direto estrangeiro do país liderado por João Lourenço em Portugal ascendia a 5093,7 milhões de euros no final do primeiro trimestre deste ano, uma subida face aos 4977,4 milhões de euros do mesmo período de 2022, de acordo com números do Banco de Portugal. Angola, através da petrolífera Sonangol, detém, por exemplo, participações em empresas como Galp e BCP. Já o investimento direto português em Angola caiu 12,9%, em termos homólogos, para 2682 milhões de euros no final de março, de acordo com dados do banco central apresentados pela AICEP.

Mas aquele que é o segundo maior produtor africano de petróleo quer mais investimento português, e o programa de privatizações em curso é uma oportunidade. O apelo foi feito pelo próprio presidente de Angola numa entrevista à agência Lusa na semana passada. "Há um conjunto grande de ativos na esfera pública que queremos passar para a esfera privada, os investidores portugueses estão convidados a habilitarem-se à compra desses mesmos ativos", disse João Lourenço. E indicou os setores para onde gostaria de atrair capital luso. "Onde pretendemos maior investimento privado estrangeiro é, nomeadamente, na agropecuária, turismo - onde o investimento português é mais baixo comparativamente com investimentos noutros países - (...), na agricultura, nas pescas, nas indústrias, fora a indústria petrolífera", especificou o governante na mesma entrevista.

Segundo a consultora Oxford Economics, o programa de privatizações angolano, que foi prolongado até 2026, vai incluir empresas grandes que podem aguçar o apetite dos investidores. O executivo de Angola "vai apostar na privatização de ativos maiores e mais lucrativos nos próximos quatro anos, incluindo a companhia diamantífera Endiama, a operadora móvel de telecomunicações Unitel, a companhia aérea TAAG e 30% da Sonangol, o que poderá ser feito em várias fases", avança.

Na deslocação a Angola hoje e amanhã, o primeiro-ministro vai acompanhado de vários ministros, entre os quais o das Finanças, Economia e Agricultura, e vai assinar um conjunto de acordos bilaterais, entre eles o Programa Estratégico de Cooperação (PEC) 2023-2027. Assinará também o reforço da linha de crédito Portugal-Angola de 1,5 para dois mil milhões de euros (anunciada em abril pelo ministro das Finanças quando se deslocou a Luanda), e um memorando de entendimento entre a administração dos portos de Sines e do Algarve e a Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande.

Numa mensagem de vídeo publicada ontem no site do governo, António Costa sublinha a estratégia de diversificação económica de Luanda, e diz que Portugal quer "corresponder a essa ambição, abrindo também novas oportunidades de investimento e de crescimento às empresas portuguesas".

