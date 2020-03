Angola pode decretar estado de emergência a qualquer momento

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, pode decretar Estado de Emergência a qualquer momento para conter a expansão e contágio do novo coronavírus em Angola, depois de uma reunião do Conselho da República que recomendou a adoção de medidas excecionais para combater a pandemia do novo coronavírus, avança o Jornal de Angola.

Segundo este diário, João Lourenço prepara-se para falar ao país sobre o que deverá ocorrer com esta medida e como ficarão, em face disso, os direitos fundamentais e garantias dos cidadãos.

Neste momento, deputados da Assembleia Nacional e a Comissão Multisectorial para a Prevenção e Combate ao Covid-19 estão reunidos para analisarem os termos da medida.

Na reunião do Conselho da República, que se prolongou por mais de três horas, foram propostas medidas que visam a organização oportuna do Sistema Nacional de Saúde, de forma a garantir os cuidados de saúde aos afetados, bem como garantir o aprovisionamento logístico e tecnológico que permita a atenção médica nas quantidades previstas.