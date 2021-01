ANJE junta-se à Youth Business International em programa para ajudar empresas

Alexandre Meireles é o presidente da ANJE © Igor Martins / Global Imagens

A ANJE anunciou que é parceira do Programa de Resposta Rápida e Recuperação Económica de Micro, Pequenas e Médias Empresas liderado pela rede global de empreendedorismo Youth Business International (YBI) e financiado pela Google.org, braço filantrópico da Google.

Caberá, por isso, à Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) "desenvolver com a YBI um pacote urgente de apoios a empresas portuguesas afetadas pela pandemia de covid-19", refere a associação empresarial em comunicado.

Nesse sentido, o Programa de Resposta Rápida e Recuperação Económica procura responder ao pequeno empresariado em Portugal, incluindo jovens (18-35 anos), mulheres, refugiados e outros migrantes, com o objetivo da sua capacitação com competências (em particular digitais) e instrumentos para enfrentar a crise global e preparar a retoma pós-covid, lê-se no comunicado.

O programa é liderado pela YBI, uma rede global de empreendedorismo jovem presente em mais de 50 países, e apoiará mais de 200.000 empresários de micro, pequenas e médias empresas de 32 países da Europa, Médio Oriente, África e Ásia-Pacífico na resposta ao impacto da pandemia e na recuperação económica dos respetivos negócios. Para tanto, o programa conta não só com financiamento da Google.org, mas também voluntários da Google que planeiam ceder seu tempo para partilhar conhecimento e experiência, ajudando empresários em novas competências e na adaptação em resposta à atual crise.