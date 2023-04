ANMP quer municípios a ter palavra nas decisões sobre aeroportos

TAP AVIAO AVIOES TRANSPORTES AEREOS PORTUGAL AEROPORTO AEROPORTO LISBOA QUARTA FEIRA 4 JULHO 2007 TAP AVIAO AVIOES TRANSPORTES AEREOS PORTUGAL AEROPORTO © TIAGO MELO

Dinheiro Vivo 18 Abril, 2023 • 08:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) quer "a existência de um verdadeiro mecanismo de articulação entre o Estado e os municípios" de forma a que "as decisões de interesse nacional que tenham um profundo impacto nas comunidades locais devem ser tomadas com a participação dos representantes eleitos das autarquias e da sociedade civil". Um posição que surge após a decisão governamental de retira às câmaras municipais o caráter vinculativo no caso de aeroportos.

De acordo com o Negócios, a Câmara de Lisboa defende ainda mais fortemente a necessidade de a ANMP poder emitir "um parecer negativo ao projeto de diploma em apreciação, assegurando a autonomia das autoridades locais", acrescentando que "o Governo devia instituir um mecanismo que indicasse os fundamentos que as autarquias poderiam invocar para inviabilizar a obra projetada".

Já o parecer da ANA - Aeroportos de Portugal considera "excessiva a imposição de "parecer favorável de todas as câmaras municipais dos concelhos potencialmente afetados", com determinação de indeferimento liminar no caso de inexistência de parecer favorável" e concorda com a solução de retirar "natureza vinculativa ao parecer das autarquias afetadas quando o procedimento respeitar à construção , ampliação ou modificação" de aeroportos.

A ANAC, por seu turno defende que "importaria aproveitar a iniciativa legislativa para efetuar uma revisão legislativa mais ampla, necessária e imprescindível" de forma a ser possível às autarquias afetadas pelo impacto ambiental ou pela limitação de direitos de edificabilidade, emitir um parecer assim bem como as que tendo aeródromos cujo funcionamento possa ser afetado.