Ano Kuhanathan: "Portugal reagiu moderamente no apoio às famílias na crise energética"

Ano Kuhanathan, consultor setorial de Energia da Euler Hermes © Direitos Reservados

O preço da eletricidade atingiu, nesta semana, no mercado grossista ibérico, um valor jamais esperado: 309,2 euros por megawatt-hora (MWh), seis vezes mais do que os valores médios de há um ano, quando rondava os 50 euros. Más notícias para as famílias e as empresas portuguesas.



Os preços da energia continuam a bater recordes sucessivos. É uma consequência da descarbonização acelerada?

Deve-se principalmente à elevada procura, aos constrangimentos na oferta e aos baixos stocks de gás natural em todo o mundo. As políticas ambientais e a transição energética desempenharam um papel marginal ou indireto. Por exemplo, a falta de vento na Europa fez que houvesse uma produção eólica reduzida em países como o Reino Unido, Portugal ou Espanha, levando-os a comprar mais de outras fontes e/ou países. As políticas ambientais implementadas na China, com um corte na produção de eletricidade a partir de carvão, também levam o país a comprar mais gás liquefeito.

O mercado da eletricidade na Europa é marginal, no qual todos os produtores são pagos igualmente ao preço da oferta mais cara necessária para satisfazer a procura. Isto faz sentido?

A estrutura e o funcionamento do mercado europeu da eletricidade não são problemáticos durante as fases "normais" do mercado. Mas o que vemos, com a atual crise, é que pode exercer enormes pressões sobre os preços dos compradores em tempos de escassez. Não é de estranhar que, hoje em dia, alguns países da UE, como França ou Espanha, estejam a exigir reformas para proteger as empresas e as famílias de futuras turbulências no mercado.

Concorda que está na altura de alterar o mecanismo de formação de preços?

Esta questão é, na verdade, um tema altamente político. Cada Estado-membro, dependendo das suas capacidades de produção e do cabaz energético, estará mais inclinado para um mecanismo específico, seja o leilão, o mercado marginal, etc. A Comissão Europeia concordou com uma revisão completa do atual quadro de mercado, mas alguns países continuam a opor-se a grandes reformas.

Como se perspetiva que evoluam os preços nos próximos meses?

Os preços da eletricidade e do gás vão abrandar na primavera. Historicamente, a procura de gás natural na UE cai mais de 50% em abril/maio. Os preços do petróleo já recuaram do seu pico, devido às preocupações com a variante Ómicron, mas acreditamos que estas se irão dissipar e que, com um aumento da oferta da OPEP e menos desequilíbrios, os preços do Brent deverão estabilizar, no primeiro semestre de 2022, em torno dos 80 dólares por barril.

Como podem as famílias proteger-se, sabendo que 60% das suas despesas são para alimentação, energia e habitação?

Do ponto de vista doméstico, existem duas opções para mitigar isto. Primeiro, se puderem, devem trocar de fornecedor. A ERSE oferece um simulador para as famílias encontrarem o fornecedor mais barato. Segundo, podem tentar reduzir o consumo, alterando comportamentos (desligar sistematicamente os aparelhos e as luzes, desligar os aparelhos que estão em stand-by, etc.). Os que têm capacidade financeira podem procurar renovar alguns dos seus equipamentos ou investir em equipamentos energeticamente mais eficientes. A instalação de painéis solares ou de uma bomba de calor pode levar a poupanças significativas.

E as empresas, como é que isto afeta a sua competitividade internacional?

A boa notícia para as empresas é que, ao contrário das famílias, podem passar os preços de energia mais elevados aos clientes/consumidores. A nossa análise das alterações dos preços de entrada face às variações dos preços no retalho revela que a maioria das empresas na Europa tem capacidade de o fazer a longo prazo. A curto prazo, o aumento nas matérias-primas pode exercer algumas pressões sobre as empresas com baixa liquidez ou em alguns setores com um poder de fixação de preços de curto prazo mais baixo, como os têxteis, a eletrónica ou os produtos químicos básicos. Quanto aos mercados internacionais, não esqueçamos que Portugal exporta muito petróleo refinado e preços mais elevados do petróleo significam receitas mais elevadas para o setor. Para os outros setores exportadores não é um grande problema porque todos os países europeus enfrentam o mesmo e a recuperação global é forte.

Quais os setores mais afetados e o que podem fazer para minimizar a situação?

Os transportes e a indústria são os setores com maior intensidade energética em Portugal. Na indústria, a cerâmica, o papel e os petroquímicos estão entre os que mais consomem energia e podem estar em maior risco. A melhor maneira de evitar a pressão sobre os preços de entrada é poder transmiti-la aos clientes. Mas as empresas também podem tentar adaptar-se através de uma melhor gestão dos riscos, com contratos de energia a longo prazo, ou através de processos de produção inovadores, com recurso a tecnologias eficientes em termos energéticos.

A situação portuguesa é mais ou menos delicada no contexto europeu?

Na Europa, todos os países foram atingidos, mas alguns reagiram de forma mais forte. Por exemplo, França ou Itália decidiram dedicar grandes somas para apoiar as famílias. Portugal reagiu moderadamente, pelo que a pressão sobre as famílias é ligeiramente maior. No entanto, há também países como a Alemanha e o Reino Unido que não tomaram medidas significativas.

Em Portugal houve três operadores que já fecharam e no Reino Unido já há falências registadas. Haverá mais?

No setor energético português, a maioria das empresas pode passar os preços mais elevados para os consumidores. Os operadores que fecharam estavam a ficar sem liquidez e não conseguiam comprar energia no mercado. Enquanto os preços se mantiverem altos, provavelmente nos próximos quatro a cinco meses, é provável que as empresas com saldos de caixa fracos sofram. O caso do Reino Unido é ligeiramente diferente, a maioria das empresas em incumprimento vendiam aos consumidores a um preço fixo baixo e, de repente, tiveram de comprar a preços muito elevados no mercado local.