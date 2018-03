Antes de optar pelo IRS em conjunto ou em separado, simule

Tal como sucedeu nestes dois últimos anos, o regime regra para a entrega da declaração de rendimento é o da separação, sendo possível fazer asa contas em conjunto. Esta opção é possível mesmo para quem entrega o IRS fora de prazo.

Mas antes de se escolher uma ou outra solução o melhor é ir simulando o valor do reembolso (ou do imposto a pagar) para cada um dos cenários. À partida a entrega em conjunto é mais favorável quando há uma grande diferença de rendimentos entre cada um dos elementos do casal. Mas mesmo com rendimentos aparentemente semelhantes há que fazer contas.

Quem está abrangido pelo IRS automático tem a vantagem de aceder aos três cenários sem ter que simular os resultados, porque o fisco se encarrega de fazer todas as contas. Ao contribuinte basta assinalar a que lhe for mais favorável.

Pode também suceder que os elementos do casal se tenham separado no final do ano e não queiram fazer o IRS em conjunto, independentemente do cenário mais rentável. Neste caso, o facto de o regime regra se basear na tributação em separado ajuda o contribuinte, mas o melhor é mudar a senha de acesso ao Portal das Finanças.