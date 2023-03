António Bárbara Grilo é o novo presidente da Agência Nacional de Inovação

António Bárbara Grilo © Foto: Nova School of Science & Technology

António Bárbara Grilo foi o homem escolhido pela governo para suceder a Joana Mendonça na liderança da Agência Nacional de Inovação (ANI). É professor da Universidade Nova de Lisboa, presidindo ao departamento de Engenharia Mecânica e Industrial da Faculdade de Ciências e Tecnologia, anunciam o ministério da Economia e do Mar e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em comunicado conjunto.

Foram ainda designados, para integrar o conselho de administração da ANI, as vogais executivas Alexandra Maria dos Santos Vilela e Sílvia Maria Pires Garcia, "sendo que no último caso se aguarda a obtenção de avaliação curricular e de adequação de competências pela CReSAP, a qual já foi solicitada", ressalva o Executivo na nota à imprensa.

Para os ministério da Economia, liderado por António Costa Silva, e da Ciência, tutelado por Elvira Fortunato, "com esta deliberação, o IAPMEI e a Fundação para a Ciência e Tecnologia garantem a estabilidade do funcionamento do conselho de administração e a prossecução do interesse da empresa".

Joana Mendonça bateu renunciou à presidência da ANI no passado mês de fevereiro, alegando a "crescente dificuldade de receber orientações da tutela, designadamente em matérias de crucial importância para a Agência". Estava no cargo desde maio de 2021 e, numa carta dirigida aos ministros, apontou a falta de resposta ao pedido de aprovação do Plano de Atividades e Orçamento da instituição para 2023.