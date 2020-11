António Carvalho passa a deter menos de 2% da Media Capital

Novo estúdio da TVI

António Carvalho, um dos investidores a quem a Prisa comunicou a venda da posição na dona da TVI, passou a deter menos de 2% da Media Capital, foi hoje comunicado ao mercado.

"O grupo Media Capital SGPS, S.A., informa que, no dia 26 de novembro de 2020, o senhor António Carvalho comunicou à sociedade a redução da participação qualificada comunicada ao mercado a 17 de setembro de 2020, a qual se fixa abaixo de 2% do capital social da sociedade", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM).

Em 04 de setembro, o grupo espanhol Prisa, que detém a Media Capital através da Vertix SGPS, anunciou a venda da totalidade (64,47%) da sua posição na dona da TVI a vários investidores, por 36,85 milhões de euros.

Em 25 de novembro, a Pluris Investments, de Mário Ferreira, lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) geral obrigatória sobre 69,78% da Media Capital, sendo que a contrapartida nunca será inferior a 67 cêntimos por ação, segundo o anúncio preliminar, "dando assim cumprimento à determinação" da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Está também a decorrer uma outra OPA, lançada pela Cofina.

A dona do Correio da Manhã lançou em 12 de agosto uma OPA sobre a totalidade do capital da Media Capital, alterando a oferta de 21 de setembro de 2019, sendo o valor de referência proposto de 0,415 euros por ação, a que corresponde um montante total de 35 milhões de euros e considera um 'entreprise value' de cerca de 130 milhões de euros.

A Media Capital contava, em 03 de novembro, como acionistas, para além da Pluris Investments (30,22%), com a Triun (23%), Biz Partners (11,97%), CIN (11,20%), Zenithodyssey (10%), Fitas & Essências (3%), DoCasal Investimentos (2,5%) e o NCG Banco (5,05%).

O Conselho de Administração da dona da TVI conta com Mário Ferreira como presidente e Paulo Gaspar (do grupo Lusiaves) como vice-presidente.

Integram ainda o órgão, composto por nove membros efetivos, Cristina Ferreira, apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI, Avelino Gaspar (Lusiaves), Luís Cunha Velho (que era presidente interino da Media Capital), João Serrenho (CIN), Miguel Osório Araújo (ex-quadro da Sonae), Rui Freitas (Zenithodyssey) e Paula Ferreira (Pluris Investments).