António Costa: “A União Europeia ou faz aquilo que tem a fazer ou acabará”

“Mas está a brincar comigo?”, respondeu António Costa, quando questionado pelos jornalistas sobre se se tinha excedido nas críticas ao ministro das Finanças holandês, Wopke Hoekstra. Esta quinta-feira, o primeiro-ministro português já tinha classificado as declarações do político holandês, que sugeriu que Espanha devia ser investigada por ter dito que não tinha margem orçamental para responder à crise da pandemia global, como “repugnantes”.

O desagrado de países como a Holanda em dar luz verde às ‘coronabonds’, pedido por vários países europeus, está a mostrar a divisão entre países da União Europeia. António Costa foi claro na mensagem – “A União Europeia ou faz aquilo que tem a fazer ou acabará”.

Em mais farpas atiradas a Hoekstra, António Costa afirmou que “se alguém se excedeu foi manifestamente” o ministro holandês. “Eu acho que é preciso as pessoas não terem a menor sensibilidade, a menor compreensão do que é esta realidade dramática que estamos a enfrentar para, perante dramas como se vive em Itália, que se vivem em Espanha, em todos os nossos países e também na Holanda, alguém perguntar que o que é preciso ir saber é porque é a Itália e a Espanha não têm condições orçamentais para enfrentar estas situações.”

“Não é repetir o comportamento que já tiveram em 2008 e 2009. Agora não se trata só de economia e emprego, trata-se de salvar vidas humanas”, sublinhou Costa.

O primeiro-ministro português recorda ainda que a Holanda não pode querer fazer parte da União Europeia e “não partilhar”. “De facto, um ministro das finanças, seja de que país for, tem de compreender as prioridades. E quem quer estar numa União Europeia a 27 tem de perceber que estar numa União não é viver em isolamento, não é viver por si só, é partilhar com os outros – as dificuldades e as vantagens. Ser ministro das Finanças de um dos países que mais beneficia com a existência do mercado interno, da Zona Euro, devia ser dos primeiros a perceber que, no espírito de união, estamos cá para nos apoiar todos uns aos outros. ”

António Costa afirmou ainda que “a última coisa que qualquer político responsável pode fazer neste cenário é não compreender que a prioridade das prioridades é salvar vidas, combater este vírus e criar condições para tão rapidamente quanto possível as empresas poderem voltar a funcionar, os empregos serem seguros e as famílias poderem voltar a ter rendimentos. Só assim é que finanças públicas são sustentáveis. O resto é ficção. Não há finanças públicas com economias mortas, pessoas no desemprego e um colapso no sistema de saúde. Isso são ficções dos manuais neo-liberais mas que não existem na vida do dia-a-dia.”