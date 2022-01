António Costa acena com défice orçamental "melhor" e "menor" que 4,3% em 2021

O primeiro-ministro, António Costa, intervém durante a sessão de abertura do Início do XXV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, em Aveiro, 11 de dezembro de 2021. PAULO NOVAIS/LUSA © LUSA

No dia a seguir ao debate televisivo com a antiga parceira da geringonça, Catarina Martins, do BE, António Costa, o secretário-geral do PS, veio puxar dos galões da disciplina orçamental e acenou que o défice público de 2021 deve mesmo ficar abaixo dos 4,3% do produto interno bruto (PIB) estimados pelo governo e pelo ministro das Finanças, João Leão.

Num encontro com empresários transmitido pela RTP3, Costa, agora na pele de líder do PS, disse que "todos os indicadores mostram que Portugal estará em condições de, em 2023, cumprir as regras [as normas orçamentais europeias vertidas no Pacto de Estabilidade] quando elas forem restabelecidas". Isto vai acontecer em 2023, justamente.

Nesse sentido, o governo está a ser um bom aluno e a trabalhar nesse caminho. Os resultados do ano passado vão ser o primeiro passo a favor do cumprimento do Pacto, disse.

"O défice de 2021 será, provavelmente, melhor, menor do que as previsões do Governo", que apontavam para 4,3% do PIB, cálculo atualizado na proposta de Orçamento do Estado apresentada em meados de outubro último".

Para o ainda primeiro-ministro, o eventual défice abaixo do estimado "é fruto do crescimento da economia, fruto de um melhor comportamento da despesa", que é como quem diz, despesa abaixo do estimado, também.

Em 2023 é que vai ser

Além de garantir que "este ano, seguramente, vamos, mesmo vivendo estes primeiros meses em duodécimos, cumprir a meta que tínhamos fixado", o líder dos socialistas aventou que "em 2023, sem um esforço excessivo, poderemos já acomodarmo-nos às regras vigentes da zona euro".

As regras do Pacto foram suspensas em 2020 (com a ativação da chamada cláusula de salvaguarda) para os países poderem gastar e endividar-se mais à vontade para combater os efeitos económicos e sociais da pandemia.

Esse estado de exceção vai durar só mais este ano pois o plano é reativar o Pacto/desativar a cláusula de salvaguarda no ano que vem.

A Comissão Europeia e a nomenclatura europeia já andam a avisar há meses que os países da UE, especialmente os da zona euro, devem acautelar nos seus orçamentos de 2022 medidas e políticas que ajudem a estar em conformidade com as regras do défice e da dívida em 2023.

O défice deve estar abaixo de 3% e a dívida deve estar a cair de forma evidente e sustentadas. Portugal tem um défice de pouco mais de 4%, mas a dívida é uma das maiores do mundo desenvolvido, ascendendo atualmente a quase 130% do PIB.

