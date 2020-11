António Costa admite que Estado de Emergência "no limite" pode ir até ao final da pandemia

O primeiro-ministro António Costa (C), à chegada para a reunião extraordinária do Conselho de Ministros, para definir medidas de controle da pandemia, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 31 de outubro de 2020. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

O decreto do Estado de Emergência vai ser debatido e, à partida, aprovado esta sexta-feira no Parlamento. António Costa, em entrevista à Antena 1, admite que "no limite" o Estado de Emergência poderá durar até ao final da pandemia, embora as medidas possam durar permanentemente.

"O Estado de Emergência vai dar segurança jurídica (...) a situações que têm existido. Houve agora limitações à circulação, ganhámos duas providências cautelares no tribunal", começou por dizer o primeiro-ministro. O Estado de Emergência, defende António Costa, vai ser sobretudo para "para dar segurança e não haver dúvidas jurídicas sobre as decisões que se têm tomado, sobre a medição da temperatura, que é mais ou menos aceite hoje em dia mas ainda há pessoas que a questionam, e a possibilidade de haver funcionários públicos que estão em isolamento possam apoiar os profissionais de saúde nas operações de rastreio e acompanhamento das pessoas sob vigilância".

"Há um conjunto de medidas que este Estado de Emergência visa decretar para criar segurança jurídica. Não quer dizer que sejam todas adotadas, e se chegarmos a acordo com muitos hospitais privados, como temos estado a chegar, para poder ter apoio, excelente. Se tivermos de o requisitar, que remédio", acrescentou.

Questionado sobre até quando é que poder durar o Estado de Emergência, Costa defendeu: "no limite até ao final da pandemia. Não quer dizer que as medidas depois, em concreto, durem permanentemente. Podem ser medidas que durem um fim-de-semana como o passado e depois desaparecem. Haver cobertura jurídica para elas poderem ser adoptados nos momentos em que são necessárias acho que é conveniente".

