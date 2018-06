António Costa afirma que a grande batalha de Portugal é o emprego de qualidade

O primeiro-ministro afirmou esta terça-feira que a principal batalha de Portugal é a criação de empregos de qualidade, sobretudo nos setores tecnológicos e da inovação, depois de a trajetória do desemprego estar a baixar para os 7,5%.

António Costa falava aos jornalistas em Silicon Valley, na Califórnia, Estados Unidos da América, no final de uma visita de cerca de uma hora à multinacional Cisco, que emprega cerca de 400 trabalhadores em Portugal.

“Se nestes dois anos e meio a prioridade de Portugal foi a descida do desemprego – estamos hoje com uma taxa que se aproxima dos 7,5% -, temos a segunda prioridade que é aumentar a qualidade do emprego. Isso passa por combatermos a precariedade, mas criarmos mais e melhor emprego”, declarou António Costa.

Para o primeiro-ministro, o objetivo mais qualidade “alcança-se com empresas que gerem empregos qualificados”.

“Ora, as empresas tecnológicas estão seguramente entre elas. Conforme as empresas tecnológicas vão estando presentes nas outras empresas, também estas vão precisando cada vez mais de quadros mais qualificados”, disse, numa alusão à teoria dos efeitos de arrastamento provocados por investimentos em setores de ponta.