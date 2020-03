António Costa anuncia linha de crédito de apoio às empresas de 100 milhões

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que o Governo está em “condições de “lançar uma linha de crédito para apoio de tesouraria às empresas no valor inicial de 100 milhões de euros”.

“Estamos conscientes do impacto negativo que a epidemia em curso poderá também vir a ter no comportamento da economia mundial, em particular no setor do turismo”, sublinhou António Costa, no debate quinzenal, lembrando que neste setor “tem havido uma quebra de procura e alguns cancelamentos”.

O primeiro-ministro salientou que, “até ao momento, o impacto económico para as empresas portuguesas tem sido moderado ou reduzido”.

“Não se esperam quebras significativas nas cadeias de fornecimento de componentes, até porque a China está já a retomar a sua atividade industrial”, disse, referindo que “apenas no setor do turismo” o impacto tem sido maior.