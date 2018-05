António Costa comprou casa no Rato e vendeu-a pelo dobro do preço

O primeiro-ministro António Costa comprou, em conjunto com a esposa Fernanda Tadeu, um apartamento no Largo do Rato, em Lisboa, pelo valor de 55 mil euros e, apenas 10 meses depois do negócio, vendeu o imóvel por quase o dobro do preço, 100 mil euros.

A notícia é avançada pelo Observador que revela que esta compra foi feita a um casal de idosos que, apesar de ter recebido uma proposta superior aos 55 mil euros, decidiu avançar com o negócio com o primeiro-ministro uma vez que este alegou que o apartamento era para a sua filha (de António Costa) morar mais perto do café do irmão, de acordo com as declarações da antiga proprietária.

Em comentário à publicação, António Costa justifica o valor da venda com o facto de ter feito obras na casa e de a ter equipado e mobilado. A compra inicial feita pelo primeiro-ministro, no valor de 55 mil euros, foi realizada, de acordo com os especialistas em imobiliário, por um valor “muito abaixo do mercado”.

“O imóvel da Rua do Sol ao Rato, com 40 metros quadrados de área, foi adquirido pelo preço solicitado pela agência que o comercializava, a Remax, a mesma que no ano seguinte intermediou a sua venda equipada e mobilada, após pequenas obras de reparação. A respetiva mais valia foi declarada para efeitos da liquidação do IRS relativo a 2017″, explicou António Costa ao Observador.