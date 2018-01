António Costa deseja a Rio felicidades na liderança da oposição

O secretário-geral do PS saudou os militantes do PPD/PSD pelo “momento tão importante da sua história” e felicitou Rui Rio pela sua eleição para a presidência do partido, desejando-lhe felicidades na liderança da oposição.

Esta mensagem de António Costa foi enviada à agência Lusa logo após o recém-eleito presidente do PSD, Rui Rio, ter feito o seu discurso de vitória nas eleições diretas dos sociais-democratas.

“Saúdo democraticamente o PPD/PSD e os seus militantes neste momento tão importante da sua história. Ao dr. Rui Rio felicito-o pela sua eleição e desejo-lhe as maiores felicidades na liderança da oposição”, declarou António Costa.

De acordo com os resultados provisórios, o ex-presidente da Câmara do Porto Rui Rio foi hoje eleito líder do PSD com 54,37% dos votos, com uma diferença de cerca de 10 pontos percentuais face ao antigo primeiro-ministro social-democrata Pedro Santana Lopes.

Rui Rio, que foi secretário-geral dos sociais-democratas sob a liderança de Marcelo Rebelo de Sousa, será o 18.º presidente do PSD desde o 25 de Abril de 1974, sucedendo a Pedro Passos Coelho, eleito em 2010.