António Costa diz que “não há bóias que nos ajudem num tsunami”

“Mesmo quando se controlar esta primeira onda da pandemia os danos económicos vão-se prolongar”, reconheceu o primeiro-ministro em entrevista nesta segunda-feira, na TVI.

E deixou mais um aviso: “não há boias que nos ajudem num tsunami“, afirmou o primeiro-ministro que recusou traçar cenários de uma subida súbita da taxa de desemprego.

“Não vale a pena criarmos a ilusão às pessoas de que vamos passar este processo sem dor. Os danos económicos vão-se prolongar“, assumiu o primeiro-ministro, apontando para que a recuperação arranque em junho, caso o pico da epidemia se confirme em meados de abril.

“Este não é o momento de fazerem despedimentos é o momento de se baterem pela empresa e trabalhadores”, num apelo aos empresários, acrescentando que “nestes três meses temos que fazer um esforço conjunto para sustentar empresas, emprego e rendimento para que o país não afunde.”

Um plano europeu

A recuperação após a crise do novo coronavírus vai precisar de um plano conjunto da União Europeia, mas o primeiro-ministro reconhece que será uma negociação “dura”.

“Há neste momento um debate duro, a discussão no Ecofin, e tenho a certeza que vai ser duro no conselho europeu de quinta-feira”, admitiu António Costa. Questionado sobre a mutualização da dívida (criação das chamadas eurobonds), o chefe do Executivo indicou que essa discussão “não é só com a chanceler Merkel.”

Mas reconheceu que já foram dados passos “positivos”. “Era impensável há uns anos que a Comissão Europeia tivesse proposto a flexibilização do famoso Pacto de Estabilidade. Foi muito importante a decisão do Banco Central Europeu de 750 mil milhões de euros”, exemplificou, mas indicou que é preciso mais.

“É decisivo que preparemos. Temos de ter de facto um grande plano. Chamem-lhe Plano Marshall, chamem-lhe plano von der Leyen. O nome é como quiserem. A Europa tem que ter um grande projeto de mobilização económica e de reconstrução económica depois desta pandemia, sobre isso não tenho a menor das dúvidas”, concluiu.