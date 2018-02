António Costa e Rui Rio abrem porta a acordos até ao verão

António Costa e Rui Rio estão disponíveis para negociar e encontrar pontes de entendimento comuns em temas como a descentralização e os fundos europeus. Segundo noticia o Expresso na sua edição deste sábado, as conversações sobre possíveis acordos já começaram e vão prosseguir.

Não há datas fixadas para a conclusão destas negociações mas existe vontade para o entendimento comum seja alcançado o mais depressa possível, admitindo-se que possa haver novidades até ao verão.

De acordo com o semanário, no caso dos fundos comunitários o objetivo e conseguir avançar no diálogo durante o próximo mês para que o acordo possa chegar antes do final deste semestre. Na descentralização – dossiê controlado pelo ministro Eduardo Cabrita – também já foram feitos os primeiros contactos com o interlocutor do lado do PSD, Álvaro Amaro.

Fechados estes temas, há vontade, do lado do PSD, de avançar para o debate sobre outras matérias nomeadamente a justiça e segurança social, ainda que nestes casos a obtenção de consensos possa ser mais difícil.