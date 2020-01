António Costa garante relação “forte e duradoura” de Portugal com Reino Unido

António Costa garante que Portugal vai manter uma relação “forte e duradoura” com o Reino Unido após a saída deste país da União Europeia. Esta é a declaração do primeiro-ministro português desta sexta-feira, no dia oficial do Brexit.

“Hoje é o último dia do Reino Unido na União Europeia. Amanhã, será o primeiro dia da nova relação com este nosso velho amigo, aliado ancestral e para sempre parceiro. A relação entre os nossos dois países continuará forte e duradoura”, escreveu o primeiro-ministro português numa publicação feita na rede social Twitter em português e em inglês.

Esta sexta-feira, 31 de janeiro, o Reino Unido abandona oficialmente a União Europeia e poderá encontrar, de forma independente, os seus novos parceiros comerciais. Só no final do ano se saberá se o país vai sair da União Europeia com ou sem acordo com os restantes 27 países.

Portugal e Reino Unido mantêm a mais antiga aliança da história diplomática: o Tratado de Windsor foi assinado em maio de 1386, por D. João I, rei de Portugal, e Ricardo II, rei de Inglaterra.

