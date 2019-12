António Costa já assinou “Orçamento de continuidade”

Foi já depois das 22 horas que António Costa anunciou ao país a assinatura do primeiro Orçamento do Estado do XXII Governo Constitucional. Para o primeiro-ministro, o documento representa o “Orçamento da continuidade”.

“Acabei de assinar a proposta do Orçamento do Estado para 2020. Será um Orçamento de continuidade, bem atento às necessidades do presente e apostado em construir o futuro, desde logo pela prioridade dada aos jovens e ao objetivo de inverter a tendência demográfica”, referiu o chefe de Governo em publicações feitas através das redes sociais Twitter e Instagram.

Falta agora o ministro das Finanças, Mário Centeno, entregar este documento na Assembleia da República. Isso deverá ocorrer perto da meia-noite, tal como aconteceu nos últimos dois orçamentos.

