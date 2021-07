António Costa já saiu do isolamento e retoma a atividade presencial

O primeiro-ministro, António Costa © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O primeiro-ministro retoma, esta segunda-feira, a sua agenda pública, depois de ter sido autorizado pela Direção-Geral de Saúde a por fim ao isolamento profilático na sequência de um novo teste PCR negativo.

"Após a realização de novo teste PCR determinado pelas autoridades de saúde e tendo o resultado do mesmo sido, novamente, negativo, as autoridades de saúde autorizaram o retomar da atividade presencial do Primeiro-Ministro e, como tal, da sua agenda pública", informa o gabinete de António Costa, dando conta da sua agenda para hoje.

O primeiro-ministro estará às 15h30 no Centro Cultural de Belém para um balanço da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, sendo que, agora de manhã, participa na cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação para o Metro Ligeiro de Superfície Loures/Odivelas.

Recorde-se que o confinamento profilático foi determinado pelas autoridades de saúde após António Costa ter estado em contacto com um membro do gabinete que testou positivo à covid-19, apesar do primeiro-ministro ter já as duas doses da vacina e "ter cumprido as regras de distanciamento físico e uso de máscara". O primeiro teste que fez, na quarta-feira, estava negativo, reforçado agora com novo resultado negativo.