António Costa: "Não vejo razão para que não haja acordo com BE e PCP" no Orçamento do Estado

"Não há razão para que não haja acordo" no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021). As palavras são do primeiro-ministro, António Costa, que está confiante na aprovação do documento pelos parceiros da esquerda, Bloco de Esquerda e PCP. Na conferência de imprensa após a 31.ª Cimeira Ibérica, na Guarda, o líder do governo assinalou que "não há recuos" em relação ao caminho dos parceiros da "geringonça", iniciada em novembro de 2015.

O primeiro-ministro, pelo contrário, refere que o documento tem uma "orientação muito clara de recusar a via austeritária". O OE2021 aposta num "reforço do rendimento das famílias", em medidas de apoio ao emprego e ainda no "impulso do investimento" para ajudar a economia, em referência à notícia do Dinheiro Vivo deste sábado, que dá conta do maior investimento público desde os tempos da troika.

Costa puxou ainda pelas 'bandeiras' do BE e do PCP, como o aumento do salário mínimo e das pensões mais baixos, "mesmo com a ausência de inflação e de crescimento económico". Em condições normais, não haveria um aumento dessas pensões.

Será ainda criada uma nova "prestação social extraordinária, para este período da crise", destinada a pessoas que dependem de profissões mais informais. O valor mínimo dessa prestação deverá ser de 502 euros, ou seja, o limiar da pobreza.

No subsídio de desemprego, será feita uma alteração de cálculo desta prestação social, "para garantir que não haverá um tratamento mais desfavorável". O valor mínimo também será de 502 euros.

Também vai diminuir a retenção na fonte no IRS em 2021, "de forma a proporcionar maior rendimento para as famílias".

Em suma, trata-se de um "Orçamento de progresso", no entender do primeiro-ministro.

Empurrando a responsabilidade para Catarina Martins e Jerónimo de Sousa, o líder do Governo assinala: "Se houver vontade política de todos, seguramente teremos um bom orçamento em 2021. Seria incompreensível que relativamente aos nossos próprios recursos orçamentais não fôssemos capazes de nos entendermos. Em época de crise, não podemos viver no sobressalto dos duodécimos."