António Costa. País regressa a confinamento semelhante ao de abril, mas mantém escolas abertas

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 13 de janeiro 2021. Com os votos favoráveis dos deputados das bancadas do PSD, PS e CDS, o parlamento aprovou hoje a renovação do estado de emergência até ao dia 30. Portugal ultrapassou hoje os 500 mil casos de infeção com o novo coronavirus registados desde o início da pandemia, em março de 2020, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Depois das dúvidas sobre se as escolas continuarão abertas nesta nova fase de regresso ao confinamento, António Costa anuncia que todas as atividades letivas irão manter-se no estado de emergência.

"As regras são essencialmente as mesmas que vigoraram em março e abril", explicou o PM, mas existirá a diferença das escolas abertas. "Iremos manter em pleno funcionamento todos os estabelecimentos de ensino".

António Costa detalhou que a interrupção das atividades no ano letivo passado teve consequências na aprendizagem dos alunos portugueses, que não poderão repetir-se neste confinamento.

Na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, António Costa afirmou a necessidade de o país se "unir no firme propósito de travar o crescimento da pandemia, esmagar curva, salvar o SNS, salvar vidas e tratar de nos ajudar uns aos outros a proteger a nossa saúde em conjunto", sublinhando que se trata de um momento em que o país não se pode "distrair com exceções".

A partir do momento em que o país entrou em confinamento, a 19 de março de 2020, as atividades letivas presenciais pararam. Só em meados de maio é que alguns alunos regressaram aos estabelecimentos de ensino, apenas para os alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade.