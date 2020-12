António Costa: vacinas e fundos europeus serão os dois motores da recuperação

O primeiro-ministro, António Costa © MÁRIO CRUZ/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Dezembro, 2020 • 15:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta posição foi transmitida por António Costa em conferência de imprensa, em São Bento, no final de uma reunião da equipa coordenadora do Plano de Recuperação e Resiliência - um documento do Governo português que está em apreciação em Bruxelas.

"O Plano de Recuperação e Resiliência e a vacina, que será disponibilizada ao longo do próximo ano, serão os dois motores que nos permitirão virar a página deste ano muito difícil, travando a pandemia e procedendo à recuperação das empresas, do emprego e do país", tendo em vista que seja "retomada uma trajetória de crescimento sustentável", declarou o líder do executivo.

António Costa referiu que Portugal foi dos primeiros países a apresentar o seu Plano de Recuperação e Resiliência e, ao longo das últimas semanas, "tem havido semanalmente reuniões com a Comissão Europeia para se avançar trabalho".

"As questões que têm sido identificadas têm condições para ser superadas. Estamos a trabalhar para que, até ao final de janeiro, seja possível concluir o trabalho com a Comissão Europeia, de forma a que o plano siga para o Conselho, sendo aí definitivamente aprovado para se iniciar a sua execução", declarou o primeiro-ministro.