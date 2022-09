António Filipe: "É preciso valorizar o vinho em toda a cadeia produtiva"

António Filipe, presidente da Associação das Empresas de Vinho do Porto © Direitos Reservados

A vindima de 2022 será "mais uma para ser recordada" no Douro, garante o presidente da Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP), que aponta as "imprevisibilidades", mas também as "dificuldades de contexto e de clima" como fatores que dificilmente serão esquecidos. No entanto, António Filipe quer que esta campanha seja também marcada pela valorização do vinho em toda a cadeia.

"Espero que todos assumamos a necessidade de protegermos a nossa região e o nosso setor, criando condições para a valorização do produto em toda a cadeia produtiva", defende.

Para este responsável, os aumentos dos custos de produção, em 2022, quer na vinha quer na elaboração e engarrafamento dos vinhos, são de "grandeza astronómica", o que faz com que a repercussão dos mesmos, no produto final, seja uma "tarefa árdua e difícil", mas que, defende, "tem necessariamente de ser levada a cabo" pelas empresas comerciais. "Esperamos conseguir demonstrar ao consumidor o valor dos nossos vinhos para que estes mantenham a sua preferência de consumo ao preço justo", argumenta.

Falando ao Dinheiro Vivo a propósito dos 266 anos da criação, sob a égide do Marquês de Pombal, da Região Demarcada do Douro, a mais antiga do mundo, para António Filipe a maior conquista do Douro "consubstancia-se no facto de hoje os vinhos do Douro e Porto se encontrarem, incontestavelmente, entre os grandes vinhos do mundo, reconhecidos pela sua qualidade e pela história única de resiliência e de exemplo do que pode ser um resultado virtuoso da ação conjunto da Natureza e do Homem".

Sobre as alterações climáticas, António Filipe diz que a AEVP já fez um conjunto de propostas que visam "diminuir e contrarias os efeitos deste problema" e considera que é "fundamental" que todos os protagonistas que pensam a região "se unam neste enorme desafio comum".

Já quanto à falta de mão-de-obra, considera que a situação exige "políticas públicas urgentes". "É necessário que realmente se pense estrategicamente o interior do país e o seu desenvolvimento, tendo em consideração a necessidade de criação de atratividades claras que fixem os recursos humanos nestes territórios", defende, sublinhando que a AEVP propôs já ao Governo um conjunto de medidas que visam a resolução deste problema. "Garantir a sustentabilidade, nomeadamente a económica, do negócio e da região, é, neste contexto, uma preocupação central que convoca todos os atores para uma reflexão e uma ação conjunta e de longo prazo. Será seguramente, o dossier mais importante do mandato desta direção da AEVP", assegura.

Sobre o futuro da Região Demarcada, António Filipe diz-se "naturalmente otimista" e, por isso, acredita que o setor "saberá responder aos desafios, que são muitos, com sensatez e oportunidade, nomeadamente mudando o atual quadro legal específico do setor, que, em alguns domínios, se encontra esgotado", diz, dando como exemplo os limites de produtividade.