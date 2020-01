António Guterres. “Continuamos a perder a guerra das alterações climáticas”

“Continuamos a perder a guerra contra as mudanças climáticas”. O alerta é do secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres e foi proferido esta quinta-feira, durante o Fórum Económico Mundial que decorre em Davos, na Suíça.

Num discurso que tocou em diversos temas relacionados com o ambiente, Guterres frisou que existe uma ameaça existencial para a humanidade e pediu “uma reorientação maciça de recursos para uma transição para a economia verde”. E acrescentou: “Se os grandes emissores de CO2 não se juntarem ao esforço internacional, estamos perdidos”.

Guterres discursou no Fórum Económico Mundial em Davos, que tem sido dominado pela questão das alterações climáticas. Ao contrário de vários líderes, as autoridades norte-americanas e Donald Trump em particular rejeitaram o alerta que tem sido dado durante o evento.

Trump criticou os “profetas da destruição” que alertam para as sérias consequências das mudanças climáticas, num discurso perante todos os líderes políticos e económicos no Fórum Económico Mundial. Mais, chamou os alertas de “foleiros”.