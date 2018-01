António Mendonça: “Não penso que os conflitos laborais ponham em causa a Autoeuropa”

António Mendonça, é professor catedrático de Economia do ISEG, foi ministro das Obras Públicas de 2009 a 2011. Em entrevista, defende que o conflito laboral na Autoeuropa é algo de normal na vida da empresa e desvaloriza cenários catastrofistas.

Falou na Autoeuropa. Esta questão laboral na fábrica por causa dos horários e dos salários faz parte do processo normal da vida de uma grande empresa como a Autoeuropa ou pode ser lesiva para o projeto e afetar a imagem do país e o interesse da própria marca em cá ficar por muitos anos?

Não conheço os detalhes e todos os contornos dessa questão, mas em primeiro lugar os conflitos laborais têm de ser encarados com normalidade e ser objeto de negociação. É assim em todos os países desenvolvidos. Não penso que os conflitos laborais ponham em causa um projeto com tantos anos [a fábrica foi fundada em 1991], que teve o sucesso que teve e que permitiu à empresa ganhar muito dinheiro. Não concebo que a empresa não valorize isso. Como também não acredito que um projeto dessa natureza esteja dependente ou ande ao sabor de conflitos que surgem aqui e acolá. Isso faz parte da vida de uma empresa deste tipo, como referiu. Quando a empresa faz o investimento aqui já tem isso em conta, esse risco está como que incluído no plano de negócio. Aliás, a história da Autoeuropa cá tem evidenciado uma maturidade, uma capacidade notável de negociação e de obter consensos. E não é um ou outro percalço ou dificuldade que vai por em causa uma história de sucesso de quase 30 anos.

O problema laboral na Autoeuropa é menor?

Não considero que seja. Daquilo que conheço, há alguma tentativa de regressão em matéria de direitos que estavam consagrados na contratação da empresa e que naturalmente levam os trabalhadores a protestar e a lutar contra isso. Se a razão está toda do lado deles ou não, não sei dizer porque não conheço bem dossiê. Tenho até tendência a ver este conflito como algo de positivo, julgo que vai ser resolvido e não me preocuparia demasiado com isso.

Mas como o mercado é global, a empresa pode sempre argumentar que tem condições mais vantajosas noutro país.

Exato. Atenção que há aqui dinâmicas que nos podem escapar, designadamente as novas tendências em curso na indústria automóvel, a evolução dos carros elétricos, etc. Estas tendências, os problemas que a Volkswagen teve a título mais recente, podem moldar o rumo da empresa e servir de pretexto para uma alteração estratégica que pode afetar a fábrica cá e que, como digo, não tem nada a ver com a atual questão laboral que se está a discutir.

Está a dizer que mesmo que não houvesse conflito laboral, a empresa pode sempre decidir mudar de estratégia e deixar cair a fábrica em Portugal?

Estou a dizer que temos de estar sempre atentos e que não podemos confundir aquilo que é a aparência com outras dinâmicas que podem estar a ocorrer.

Portugal tem capacidade para ser um país de referência na indústria de carros elétricos?

Podia, era lógico. Mas há um problema. Acho que nos últimos anos se perderam algumas dinâmicas que estavam em curso nesse sentido. A aposta na mobilidade elétrica foi de certo modo abandonada nos anos do ajustamento e que eu não sei se isso não poderá ter tido ou estará a ter impactos negativos. Esta nova fase de desenvolvimento da indústria automóvel podia permitir ao país queimar algumas etapas e posicionar-se mais à frente. As tecnologias da mobilidade elétrica, apesar de avançadas, têm menos complexidade e menos barreiras à entrada, acho eu, há menos mecânica de ponta envolvida.

O que é preciso fazer para apanhar essa boleia do carro elétrico?

Primeiro que tudo, é preciso alguma capacidade de intervenção dos poderes públicos, de desenhar uma estratégia de longo prazo para o país. Começando pelo ensino e a formação das pessoas para que essa indústria venha e encontre cá os recursos humanos bons e adequados, como aconteceu no passado. A par disto tem de haver o tal trabalho de atração de investimentos, ir à procura de investidores e mostrar que há um plano para os receber. A isto chama-se capacidade de antecipar e de provocar a mudança. Acho que temos alguma falta disto.

A indústria dos carros elétricos foi uma oportunidade perdida?

Não sei se é uma oportunidade perdida ainda porque estamos a fazer coisas nesse sentido, mas que houve alguns atrasos e inflexões, houve. Disso não tenho dúvida.

Foi culpa da política e do programa de ajustamento de 2011?

Na minha opinião, o país durante muitos anos foi incapaz de ultrapassar a ideia do défice, tudo ficou subordinado a isso, à redução do défice. Não era preciso muito dinheiro para fazer isto que estou a dizer. Não devíamos ter fingido que não havia uma indústria de mobilidade elétrica a despontar e que esta seria uma das maiores coisas dentro de poucos anos, com hoje se vê. A questão orçamental era importante, e é, mas acho que se exagerou, esquecemo-nos da política económica. No fundo, deitamos fora água do banho, mas o bebé também, como se costuma dizer. Ainda é cedo para fazer uma avaliação global ao que as políticas seguidas em 2011 e seguintes conseguiram para o país, mas penso que em muitos aspetos o país regrediu.