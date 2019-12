O Dinheiro Vivo, no âmbito do 8º aniversário, desafiou gestores, empresários e académicos a apresentar uma ideia para Portugal na próxima década. Veja as propostas de António Monteiro, country manager da Iberinform Portugal .

Uma proposta para Portugal na próxima década

Um estado mais interventivo na exigência às empresas de planos de formação com verdadeiro valor acrescentado para fazer não só face à constante alteração da envolvente económica – resultante da adoção de novas tecnologias que cada vez mais alteram o relacionamento na sociedade entre pessoas e entre pessoas e empresas – que conduz a uma menor procura por profissões indiferenciadas, mas também à imigração jovem e à reduzida natalidade.