António Saraiva condecorado pelo seu papel na diplomacia económica com Itália

António Saraiva, presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal foi agraciado com a Ordem de Cavaliere pela República de Itália pelos serviços prestado no desenvolvimento das relações económicas entre os dois países. A cerimónia realizou-se ao fim da tarde de ontem na embaixada de Itália, em Lisboa.

A condecoração, atribuída pelo presidente italiano, Sérgio Mattarella, e entregue pelo embaixador italiano, Carlo Formosa, integra o conjunto de distinções que integram a Ordem de Mérito.

A Ordem do Mérito da República Italiana é a ordem mais alta concedida em Itália, foi criada em 1951 com o objetivo de recompensar os serviços prestados em diversas áreas - economia, artes literatura, atividades de caráter social ou de serviço público, entre outras.

A Ordem atribuída a António Saraiva integra a referida Ordem de Mérito - composta por outras distinções - sendo os distinguidos designados como Cavaleiros da República.

António Saraiva: "Tenho dedicado estes anos da minha vida a promover as relações económicas entre empresas, entre estados e entre as pessoas. Acredito profundamente que a liberdade económica é essencial para pavimentar todas as outras liberdades essenciais ao desenvolvimento da humanidade. Hoje, sabemos que este desenvolvimento económico tem de ser conciliado com diferentes preocupações, designadamente ambientais e também as que dizem respeito à desigualdade. A Itália é um país de grandes empresas e grandes empreendedores. E quando digo grande, refiro-me à dimensão, sim, mas também ao engenho de milhares e milhares de empresas de raiz familiar. Portugal e Itália são países amigos, países que se entendem e que têm muito a ganhar com o aprofundar das relações económicas. Sinto-me muito, muito honrado com a distinção que me atribuem."