António Saraiva “disponível” para liderar CIP até 2022

“Em boa verdade não fui capaz de dizer que não”, é assim que António Saraiva confirma disponibilidade para continuar a presidir a Confederação Empresarial de Portugal (CIP). A resposta final só deverá chegar no início de abril, após eleições, e se tudo correr como esperado fica até 2022.

António Saraiva está a cumprir o terceiro mandato à frente da CIP, o último possível de acordo com os estatutos atuais. Com o mandato a terminar, o patrão já estava a desenhar “outros planos profissionais”. No entanto, os apelos do setor falaram mais alto: “A maioria das associações patronais solicitaram a minha disponibilidade. Em boa verdade não fui capaz de dizer que não”, refere.

Perante este novo cenário, o Conselho Geral da CIP avançou já com um pedido de alteração de estatutos que será levada a votação no próximo dia 11 de novembro. “A partir daí entra-se em composição de listas e preparação para a eleição que está apontada para o início de abril”, reforça o responsável.

António Saraiva começou por presidir a Confederação da Indústria de Portugal em 2010, ano em que esta entidade com assento na concertação social passou a chamar-se Confederação Empresarial de Portugal. Fez um primeiro mandato entre 2011 e 2013 ; 2014 e 2016 e por fim 2017-2019.

Na última eleição apenas concorreu uma lista, a de António Saraiva que foi eleita por 84% do universo eleitoral. A lista eleita contou ainda com Salvador de Mello como presidente da Mesa da Assembleia Geral e Bruno Bobone como presidente do Conselho Fiscal. Os vice-presidentes da direção são João Almeida Lopes, Armindo Monteiro, José Eduardo Carvalho, Rafael Campos Pereira, Carlos Cardoso e Jorge Henriques.

Aquando desta eleição, o presidente da CIP assumiu “como missão reforçar a posição da CIP enquanto confederação de empregadores”.