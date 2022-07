António Saraiva: "Transportes são essenciais. Restrições não são solução"

António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

"A transição energética (com a descarbonização no centro) é o maior desafio das nossas vidas. Só há consciencialização por estarmos na Europa, e este é um assunto que já tem muitos anos de discussão, muito antes de se tornar central no discurso atual", vincou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, ontem, na abertura da Conferência Ibérica que juntou responsáveis de Portugal e Espanha em Lisboa, para discutir a mobilidade sustentável, os desafios e as oportunidades da descarbonização da mobilidade.

Promovido pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal, a Fundação Repsol, CHP - Câmara de Comércio Hispano-Portuguesa e a CCILE - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola, o encontro trouxe a palco, no Epic Sana Lisboa, alguns dos principais desafios da transformação económica em curso, no âmbito das metas de sustentabilidade europeias.

"Os transportes são, e continuarão a ser, essenciais à economia e à sociedade e a sua redução, ou mesmo determinadas restrições, não serão solução", lembrou no evento António Saraiva, apontando a falta de alternativa à redução drástica das emissões nos transportes que faz da mobilidade um dos setores onde a descarbonização "coloca maiores questões, económicas e sociais.".

Lembrando a prioridade da viabilidade e segurança futura da indústria automóvel na sua transformação para uma mobilidade sustentável, sendo esse um setor estratégico para atingir os objetivos sem descurar a recuperação e transformação económica nos dois países, o presidente da CIP alertou para a importância dos caminhos a escolher. "Toda esta revolução, acompanhada de uma intensa componente política, legislativa e regulatória, só terá sucesso se forem criadas condições para uma evolução social tranquila, com preservação do emprego, com a seleção das novas infraestruturas que se revelarem indispensáveis, com empresas e setores envolvidos competitivos e, necessariamente, com custos comportáveis para as empresas utilizadoras e para os cidadãos", vincou Saraiva. E lembrou que a falta de matérias-primas, "desde metais e semimetais essenciais a muitos componentes, até ao lítio para as baterias e sua real acessibilidade pode condicionar ou distorcer" o desenvolvimento das melhores soluções.

"O direito à mobilidade é hoje, mais do que nunca, um direito fundamental", concordou, no mesmo evento, Jorge Delgado, lembrando o seu peso na coesão territorial, inclusão social e igualdade de oportunidades, para uma economia mais justa e sustentável. O secretário de Estado da Mobilidade Urbana focou-se no "ponto de inflexão tecnológico" em que se encontra a mobilidade, para sublinhar a necessidade de um "salto disruptivo no modo como nos deslocamos e como transportamos pessoas e bens". "O futuro da Mobilidade será amigo do ambiente, partilhado, conectado e autónomo", concluiu o governante.

Também a Repsol, que assume o compromisso de chegar às zero emissões em 2050, segue a mesma linha de raciocínio. "A descarbonização da mobilidade é um desafio global que implica a atuação do Estado, das empresas, da ciência, e de todos os setores da sociedade em geral. Ações isoladas nada resolvem, é preciso de soluções globais", afirmou o CEO, Antonio Brufau, apontando a necessidade de um mix energético que permita também enquadrar as metas de redução com as necessidades da economia, de forma que a transição seja justa e inclusiva. "A indústria automóvel é um setor crítico na Península Ibérica, tem peso nas exportações, no PIB, no emprego e é um catalisador de outros setores da economia, o que exige uma transição ordenada."

"As infraestruturas, as redes de serviço, estão preparadas para a comercialização de qualquer energia, e são, na Península Ibérica, de classe mundial de classe mundial. A transição também deve ser isto, aproveitar o que já funciona", defende o responsável, lembrando que medindo o ciclo de vida dos veículos com emissões zero, contando com todos os fatores de produção, logística e distribuição dos componentes, se verifica que "são idênticos aos dos veículos de motor a combustão mais avançados".

Moedas resume a questão da mobilidade e da transformação que a Europa tem em curso a três desafios essenciais: "O económico, que deve assegurar que o crescimento é compatível com a redução de emissões; o tecnológico, que através da ciência terá de resolver a questão dos custos de produção; e o social, pois é preciso consciencializar as pessoas para a necessidade desta mudança".