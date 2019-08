Antram chamada pelo Governo. “Espero no final podermos ter um acordo assinado”

Depois te ter estado reunido com Pedro Nuno Santos esta manhã, o representante da Antram nas negociações com o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) voltou a ser chamado à mesa das negociações. Passava das 20h30 quando André Matias de Almeida chegou ao Ministério das Infraestruturas, numa altura em que passavam mais de quatro horas desde o início da reunião entre o Governo e o Sindicato representado por Pedro Pardal Henriques.

André Matias de Almeida, voz dos patrões neste processo, afirma estar com esperança de sair do ministério com a garantia de será assinado um acordo para o início de uma mediação oficial.

“De manhã estivemos a discutir o que poderá ser o âmbito da mediação. Creio que podemos assinar um acordo para essa mediação porque a Antram manifestou ao Governo, de manhã, que estaria disponível para que esse âmbito fosse completamente alargado. É na mediação que as coisas se fazem”, destacou.

A haver acordo, as negociações que têm sido mediadas pelo Governo, avançam para um nível oficial que tem de ser mediado pela Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).

“Estou convicto de que vamos aqui hoje assinar um acordo para o início de um processo de mediação porque estamos disponíveis para levar tudo para a mediação. Os contornos do que o sindicato quer estiveram a ser discutidos hoje à tarde e nós desconhecemos. De manhã demos nota que o processo de mediação para a Antram poderia envolver o que o sindicato entendesse. Agora fomos chamados pelo Governo e vamos ouvir. Espero no final podermos ter um acordo assinado”, salientou André Matias de Almeida.