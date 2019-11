Ao fim de 18 anos, subida da dívida parou finalmente em valor e peso no PIB

Ao fim de 18 anos sempre a crescer, e de forma quase exponencial, a dívida pública portuguesa começa, finalmente, a dar sinais de redução, quer em termos do seu peso no produto interno bruto (PIB), quer em crescimento homólogo em valor.

Cálculos do Dinheiro Vivo feitos com base na atualização das séries do Banco de Portugal, indicam que o valor nominal da dívida caiu em julho, agosto e setembro deste ano face aos mesmos meses de 2018, naquele que é o segundo mais longo ciclo de quebras nos registos do Banco de Portugal, que remontam ao final de 2007.

Antes destes três meses sucessivos de redução no valor do endividamento público, o ciclo mais longo de descidas tinha acontecido em 2018, durante quatro meses seguidos (de junho a setembro).

O banco central (BdP) revelou ontem que, “em setembro de 2019, a dívida pública situou-se em 252,3 mil milhões de euros”, aumentando cerca de 231 milhões de euros face ao final de agosto. “Para este aumento contribuiu essencialmente o aumento das responsabilidades em depósitos parcialmente compensado pela diminuição dos títulos de dívida e dos empréstimos”, diz o BdP.

No entanto, comparando com setembro de 2018, a quebra é um pouco mais expressiva: de acordo com os novos dados, o volume da dívida recuou mais de 750 milhões de euros (-0,3% em termos homólogos).

Este alívio na dívida deve continuar pois as estatísticas de outubro vão refletir o pagamento antecipado de parte do empréstimo concedido pela zona euro no âmbito do programa de resgate e ajustamento.

Segundo o IGCP, a agência que gere a dívida portuguesa, o Estado “concluiu um pagamento antecipado do empréstimo da Facilidade Europeia de Estabilidade Financeira (FEEF) a Portugal”.

O pagamento no valor de dois mil milhões de euros “foi executado a 17 de outubro e representa 7,3% do saldo vivo do empréstimo da FEEF a Portugal (27,328 mil milhões de euros)”, refere o IGCP.

“Este reembolso corresponde a amortizações de capital que originalmente eram devidas em agosto e em dezembro de 2025.”

A FEEF é o veículo financeiro organizado no seio da zona euro que emprestou dinheiro a vários países falidos na altura aguda da crise das dívidas soberanas (Portugal, Irlanda, Grécia) e que entretanto evoluiu para a forma de um quase fundo, o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE ou ESM na sigla em inglês). É dirigido desde o seu estabelecimento, em 2012, pelo alemão Klaus Regling.

A dívida portuguesa também dá sinais de que continuará a aliviar quando medida em percentagem do PIB.

Se o ano terminasse em setembro, e assumindo que o PIB de 2019 fica nos 210,6 mil milhões de euros, como assume o Ministério das Finanças no esboço orçamental de 2020 enviado a Bruxelas em meados do mês passado, então o rácio deste ano ficaria em 119,8% do PIB, ligeiramente acima da previsão de 119,3% enviada para Bruxelas. O programa do governo refere que pode chegar a 118,6%.

De 50% a quase 130% em menos de 20 anos

Como referido, o fardo da dívida portuguesa medida em função do valor da economia doméstica sempre a subir entre 2001 e 2016: nestes 15 anos, saltou de 53,4% para 129,2% do PIB.

Mas desde então que tem vindo a baixar, ainda que de forma lenta. A dívida portuguesa continua a ser a terceira mais elevada da zona euro e uma das mais altas do mundo desenvolvido.

Por ser tão elevada, o governo e especialmente o ministro das Finanças, Mário Centeno, têm dramatizado a necessidade de eliminar o défice e entregar excedentes orçamentais anos após anos de modo a tirar Portugal da zona de perigo dos mercados.

No seu novo programa para a legislatura (2019-2023), o Governo diz que as contas públicas não têm grande folga por causa da dívida.

“No quadro orçamental, a principal condicionante continuará a ser o nível ainda elevado da dívida pública que Portugal apresenta e que acarreta um elevado pagamento de juros, mesmo com as taxas em níveis historicamente baixos. O caminho da consolidação orçamental responsável e da redução da dívida pública deve prosseguir”, declara o governo.

“O caminho traçado para os próximos quatro anos deverá permitir reduzir a dívida pública para próximo dos 100% do PIB no final da legislatura. Este é o primeiro objetivo a reter: a dívida pública desce para próximo dos 100% do PIB no final da legislatura que agora se inicia.” Mais concretamente 99,4% em 2023.

O Executivo de António Costa e Mário Centeno acena que “a concretização deste objetivo permitirá que Portugal adquira a margem de adaptação necessária para que possa enfrentar o futuro com maior confiança e estabilidade e deixar de estar tão exposto às vicissitudes dos mercados financeiros internacionais, que sobrecarregam o país com juros e instabilidade e comprometem o seu potencial de crescimento”.