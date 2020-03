APA: “Não foi decretada judicialmente qualquer providência que suspenda a DIA”

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu um comunicado onde salienta que “não foi decretada judicialmente qualquer providência que suspenda a eficácia da referida DIA mas, tão-somente, admitido um requerimento cautelar com esse pedido, o que, nos termos legais previstos, em concreto nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), faz operar, com a citação das entidades administrativas, uma proibição automática de execução dos atos administrativos”.

Na última quarta-feira, foi noticiado que a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do novo aeroporto no Montijo está suspensa na sequência de uma providência cautelar apresentada por um grupo de cidadãos e aceite pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada.

Na decisão, a que a agência Lusa teve acesso nesta quarta-feira, pode ler-se que o processo cautelar foi aceite na terça-feira e decide a “suspensão de eficácia de ato administrativo, consubstanciado na DIA”.

A APA diz ainda esta sexta-feira, 13 de março, que “inexistindo decisão judicial quanto ao pedido efetuado, informa-se que a Agência Portuguesa do Ambiente, nos termos também previstos no referido n.º 1 do artigo 128.º do CPTA, proferiu e remeteu hoje para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, uma resolução fundamentada reconhecendo os graves prejuízos para o interesse público resultantes de um eventual diferimento na execução da DIA em causa”.

Por isso, a Declaração de Impacte Ambiente “mantém assim plena eficácia jurídica, permitindo a prossecução de todos os atos de licenciamento e de execução do projeto ‘Aeroporto do Montijo e Respetivas Acessibilidades’ dela dependentes”.