APAVT: Problemas aeroportuários “não são um problema de Lisboa mas do País”

Na abertura do congresso da Associação de Agências de Viagem, Pedro Costa Ferreira pediu ainda à nova secretária de Estado do Turismo “uma estratégia que traga o turismo para a centralidade económica do País, assegurando mais crescimento e bem-estar económico e que envolva o País, distribuindo os benefícios por todos”.

SATA, TAP e o aeroporto do Montijo. Foram três dos temas focados pelo presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo (APAVT) no seu discurso na cerimónia de abertura do congresso. Com o acordo financeiro já assinado desde o início do ano e com a Declaração de Impacto Ambiental a dar luz verde ao aeroporto do Montijo – embora com medidas de minimização do impacto para o ambiente – Pedro Costa Ferreira notou que: “não sei se o Montijo é a melhor resposta ao problema do crescimento do hub de Lisboa; ou se será Alverca, como alguém diz agora; ou Alcochete, como alguém decidiu no passado”.

“Hoje, após anos de debate, os governantes voltaram a decidir, e confessamos que seria para nós frustrante, se a cerimónia de há um ano que reuniu centenas e centenas de pessoas, na base aérea do Montijo não tiver sido mais do que uma brincadeira de mau gosto. Mas, provavelmente mais importante, é sublinhar que o problema aeroportuário não é um problema apenas do hub de Lisboa e muito menos um assunto de mera engenharia”, disse no discurso proferido na cerimónia de abertura do 45º Congresso Nacional da APAVT, que se realiza na Madeira.

O líder da associação que reúne as agências de viagens sublinhou que o Algarve tem questões de sazonalidade “não resolvidos e que não se resolverão com nenhuma obra de engenharia”. E a região autónoma da Madeira “tem um problema de inoperacionalidade que vem matando a confiança dos players e vem afastando lenta mas inexoravelmente os aviões da pista em que todos aterramos. Inexplicavelmente, porque nos últimos anos os ventos não se alteraram, a tecnologia de gestão da aproximação das aeronaves melhorou e a tecnologia a bordo dos aviões igualmente se aperfeiçoou. Só piorou o número de aproximações à pista autorizadas o que face ao quadro descrito é simplesmente inimaginável e portador de prejuízos incalculáveis”.

Neste sentido, defendeu que os “problemas aeroportuários são tanto de engenharia como da política turística”, não sendo uma questão apenas da capital mas “de todo o país”.

Pedro Costa Ferreira também aproveitou a oportunidade para lançar críticas a duas companhias aéreas nacionais. Em relação à SATA, o responsável disse que o percurso da empresa “dir-se-ia, pior seria impossível” e apelou a “um conjunto alargado de esforços, de um espectro diversificado de players, que consiga trazer para a companhia, uma solução societária, uma estratégia credível, uma esperança de recuperação financeira e, o mais importante, confiança na operação”.

Relativamente à TAP, o presidente da APAVT reconheceu que a transportadora aérea tem “feito um percurso interessante e louvável de crescimento, de inovação técnica e de meritória procura de novos mercados”. Sendo o seu calcanhar de Aquiles os resultados financeiros. “Se o ano passado se esperava que o prejuízo fosse não recorrente, este ano o primeiro semestre deixa antever um agravamento do resultado final, mesmo em momento de crescimento da operação. Num outro contexto, a TAP anunciou para 2020 um novo modelo de distribuição”.

Sobre esta questão, salientou que há algumas linhas vermelhas que a associação “não poderá deixar que sejam ultrapassadas”, nomeadamente a questão da equidade no mercado, da igualdade de oportunidades para todos os agentes, da liberdade de escolha do consumidor.

Turismo e bem-estar económico

No ano passado, o congresso focou-se na questão de o turismo poder estar a alcançar uma era de fim-de-ciclo. “Passado um ano, já não há quem não tenha referido que vivemos exatamente num momento de fim de ciclo. O crescimento abrandou, nalgumas regiões registámos decréscimos, e um conjunto relativamente importante de desafios ergue-se com maior nitidez do que nunca. Afirmámos há um ano que um fim-de-ciclo, não é necessariamente demérito de ninguém e muito menos obrigatoriamente um caminho sem saída. Tendo em consideração inclusive o momento de mudança legislativa que vivemos, será necessariamente uma oportunidade”, apontou Pedro Costa Ferreira.

Uma oportunidade para pensar sobre os aspectos positivos mas também sobre os negativos “laterais do desenvolvimento recente, possibilitando e contribuindo para o redesenhar de toda uma estratégia para os próximos dez anos”. “Uma estratégia que espalhe os benefícios do crescimento não apenas pela cadeia de valor mas também pela população assegurando coesão social”.

À secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, Pedro Costa Ferreira pediu “uma estratégia que traga o turismo para a centralidade económica do País, assegurando mais crescimento e bem-estar económico, e que envolva o País, distribuindo os benefícios por todos”.