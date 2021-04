APB. "Possibilidade de extensão de moratórias é muito escassa". Incumprimento é reduzido

Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB). © Vítor Rios/Global Imagens

A banca considera que será muito difícil reativar as moratórias que terminaram no final de março e que ficaram conhecidas como "moratórias privadas".

"A tal possibilidade de prorrogação [das moratórias] é do nosso ponto de vista muito escassa", sublinhou o presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), Fernando Faria de Oliveira numa audição esta terça-feira na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, a pedido do PCP.

Na resposta aos deputados, o responsável da APB indicou ainda que "além de escassa, das nossas conversas há a convicção, de qualquer possibilidade de extensão teria de implicar todos os Estados-membros", não havendo neste momento qualquer indicação que a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla inglesa) reabra essa possibilidade, como fez já no ano passado.

"O essencial está em que a prorrogação apenas no quadro de flexibilização dos reguladores", afirmou Faria de Oliveira, lembrando que no caso português, as moratórias das famílias e das empresas têm em média uma duração de 18 meses quando a média europeia ronda os seis meses, ou seja, "Portugal tem o triplo da média da União Europeia".

As chamadas moratórias privadas terminaram no dia 31 de março, sendo que a pública só acaba no dia 30 de setembro e é neste grupo que se encontra a maioria dos créditos com pagamentos suspensos. Os empréstimos hipotecários em moratória que se encontram ao abrigo desta modalidade ascendem aos 3,7 mil milhões de euros.

Incumprimento é residual

Questionado sobre o impacto do fim da moratória privada dos créditos, o presidente da APB garantiu que é reduzido e que a situação está "sob controlo".

"Segundo as informações que temos, o impacto é muito reduzido, designadamente a informação recolhida aponta para um número muito baixo de situações que se possam considerar" problemáticas garantiu Faria de Oliveira.

"Até agora o impacto o impacto é muito reduzido. A informação recolhida aponta para um número muito baixo de situações atingidas pelo fim das moratórias e os bancos, neste momento, consideram que a situação está sob controlo", assegurou o presidente da APB, assegurando que os bancos têm trabalhado com os clientes para evitar eventuais incumprimentos.

"Os bancos têm realizado um grande trabalho de acompanhamento detalhado em relação à situação que se vive em termos de particulares", com questionários diretos aos clientes. "A grande maioria fez questionários diretamente com os clientes e dando o aconselhamento com soluções", apontou.

Faria de Oliveira lembrou por outro lado que "a grande maioria está sob moratória pública e estamos a falar aqui das moratórias privadas para contemplar a moratória pública que não incluía" os clientes que tinham dívidas à Segurança Social e ao fisco.

O presidente da APB afastou situações "alarmantes", de famílias com elementos no desemprego ou com quebra de rendimentos, com "grandes dificuldades", mas esses casos são tratados pontualmente", frisou.

O Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, já tinha adiantado que o incumprimento dos créditos que saíram de moratória rondava os 3%, "muito abaixo da média do sistema".