APCC reage. Centros comerciais “cumprem todas as regras de segurança sanitária”

Os centros comerciais são um “aliado no combate eficaz à propagação do novo coronavírus” e “cumprem todas as regras de segurança sanitária” foi a reação da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) à decisão do Governo de que iria apertar as medidas de fiscalização dos centros comerciais na região de Lisboa, uma semana depois da abertura destes espaços comerciais na região.

“Os cidadãos podem ter confiança no uso dos Centros Comerciais, onde foram realizados investimentos relevantes em equipamentos e formação, sempre em coordenação com as autoridades de Saúde, para permitir à população aceder a um conjunto significativo de bens e serviços num ambiente com acesso limitado e controlado, e onde as boas práticas são monitorizadas e geridas por equipas profissionais de modo a minimizar os riscos. Gostaria ainda de destacar que os visitantes têm tido um comportamento civilizado e exemplar”, refere António Sampaio de Mattos, Presidente da APCC, citado em nota de imprensa.

“Reafirmamos que os Centros Comerciais são um aliado no combate eficaz à propagação do novo coronavírus, e que estes espaços cumprem todas as regras de segurança sanitária decorrentes da lei, as recomendações da Direcção-Geral da Saúde e as melhores práticas promovidas pela indústria a nível global”, refere ainda a APCC em comunicado.

O número crescente de casos de infeção de covid-19 na região de Lisboa levou o Governo a dar passos atrás na decisão de desconfinamento. Esta segunda-feira, depois da reunião com os presidentes das Câmaras Municipais de Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas, Loures e o presidente da Área Metropolitana de Lisboa (AML), António Costa anunciou um conjunto de novas restrições.

“Vão ser alterados os horários de funcionamento de todos os estabelecimentos, sendo determinado o encerramento de todos os estabelecimentos às 20 horas, com exceção dos restaurantes para serviços de refeições”, anunciou o primeiro-ministro.

No que toca aos centros comerciais, o Governo também anunciou um reforço das regras. “É necessário que tenham maior atenção e vão ser mais fiscalizados quer no controlo do número de entradas – para cumprir os limites – quer ao controlo de circulação dentro dos centros comerciais”, sublinhou António Costa. “Todos têm de ter circuitos de circulação unidirecional e têm de ser respeitados esses circuitos”, referiu ainda.

A decisão surge uma semana depois da reabertura dos centros comerciais na zona da Grande Lisboa – a região concentra 35% dos shoppings, responsáveis por 55% do emprego do sector que, direta indiretamente emprega 300 mil pessoas – duas semanas depois do resto do país, dado o aumento de casos de infeção do covid-19 na AML nos pós-confinamento.

Com esta abertura 99% das mais de 8600 lojas estão abertas, mas a lotação dos centros está abaixo da lotação máxima permitida por lei. Ou seja, há menos de 5 pessoas por cada 100 metros quadrados a visitar os centros.