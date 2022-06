APDC diz que "deve haver investimento público" nas zonas sem internet

Rogério Carapuça, Presidente APDC © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

O presidente da APDC considerou esta quinta-feira que "deve haver investimento público" nas zonas brancas (sem Internet), que disse serem poucas, e que se não for possível através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que seja no Portugal 2030.

Rogério Carapuça falava na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito do grupo de trabalho sobre as comunicações eletrónicas [sobre a Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE) que transpõe o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (CECE)].

O responsável da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC) explicou ainda a forma como é contada a cobertura de rede em Portugal.

"A cobertura é contada por lares cobertos quando é rede fixa e por pessoas cobertas quando é a rede móvel, não por quilómetros quadrados cobertos", referiu, salientando que "é por isso que pode haver aqui uma diferença de sensação face à pessoa que percorre uns quantos quilómetros e não consegue comunicar".

No entanto, "na realidade, a cobertura existe para a maior parte da população e para a maior parte dos lares", prosseguiu, salientando que "existem alguns pequenos casos, porque em Portugal realmente esse valor é muito baixo", em "que há essas zonas chamadas zonas brancas".

Mas "isso não se reflete num problema de competitividade para o país porque o número de pessoas envolvidas e das empresas envolvidas é muito pequeno, mas é sim um problema de igualdade", admitiu.

Rogério Carapuça sublinhou que, apesar de os casos serem "poucos", todos "contam e ninguém deve ser deixado para trás" por não ter capacidade de aceder às comunicações eletrónicas.

"E por ser um problema de igualdade é que se justifica que a resolução dessas zonas seja feita por investimento público. E é por isso que os PRR de alguns países permitem a utilização dessas verbas, entre algumas razões para para esse efeito", salientou.

"Achamos naturalmente (...) que deve haver investimento público para esses casos", defendeu.

Mas, "se não for possível no PRR - porque o PRR não tem, como sabem, um mecanismo de revisão -, pelo menos no Portugal 2030, por exemplo, para que se possa ajudar a a resolver com investimento público alguns desses problemas", rematou.

Em 12 de maio, o ministro das Infraestruturas afirmou que o Estado vai assumir o financiamento na implementação de redes de comunicações de alta capacidade, durante o encerramento do 31.º congresso da APDC. Anteriormente, já o secretário de estado das Infraestruturas tinha dido que o concurso público será lançado durante o curso do quarto trimestre, depois de ter informação detalhada sobre as zonas brancas do país.

Rogério Carapuça aproveitou ainda a audição para explicar o conceito de fidelização e refideliazção das telecomunicações, por considerar que o tema tem sido "um bocado maltratado em termos de opinião pública".

Comparou a fidelização e a refidelização com o aluguer de uma casa.

"Ou seja, o proprietário da casa gastou dinheiro a comprar casa. Porventura gastou dinheiro a reformulá-la, adaptá-la nas melhores condições e, portanto, precisa de ser ressarcido desse investimento. Então ele faz um aluguer que tem uma determinada duração prevista".

Ora, "isso é precisamente o que a fidelização significa: algo que é uma renda necessariamente mais baixa do que seria o pagamento da utilização dessa casa por um período mais curto. E essa rede é paga pelo consumidor, o qual tem um conhecimento de qual é esse valor e de qual é que é o período em que eu tenho que pagar essa renda em termos mínimos, digamos assim", prosseguiu.

"E é isso que vai pagar o investimento do proprietário" e é a "mesma coisa nas refidelizações", salientou.

Ou seja, "a refidelização não serve apenas quando se troca um equipamento em casa da pessoa e é preciso pagar esse equipamento. Não, é uma renda por um período continuado a seguir ao período original", apontou, referindo que "a fidelização não é má desse ponto de vista".

Tal como as rendas, acrescentou, "não é má para o consumidor porque garante ao consumidor um preço mais baixo e garante que esse preço mais baixo tem um máximo conhecido".

Para a APDC, aquilo que a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) pretende "com as suas sugestões, digamos assim, seria ter um aluguer ao preço de um aluguer de longa duração feito pelo Airbnb, ora isso é impossível".

Os períodos mínimos de fidelização visam pagar a utilização de uma rede e de um conjunto de equipamentos que resultam do investimento do operador.