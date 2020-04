APDIR exige revisão da lei das insolvências para evitar “cenário desastroso”

A Associação Portuguesa de Direito da Insolvência e Recuperação (APDIR) propôs ao Governo a revisão do regime legal de insolvência e de recuperação de empresas, processo que considera “uma emergência” face à difícil situação que muitas empresas já enfrentam e/ou vão enfrentar derivada da pandemia do novo coronavírus.

Paulo Valério, diretor executivo da APDIR, defende que a revisão do enquadramento legal de insolvência e recuperação de empresas deve aproximar-se do regime de 2012, que flexibilizava as condições de acesso ao Processo Especial de Revitalização (PER). Na sua opinião, não há tempo para elaborar um novo quadro legal e, caso o atual regime se mantenha, estaremos perante “um cenário desastroso de insolvências”.

Como frisa, “o atual regime de insolvência e recuperação, revisto em 2016, foi preparado para um contexto de crescimento económico, virado para a liquidação das empresas, mas agora somos confrontados por uma situação de contraciclo e temos que rever estes instrumentos”. A atual legislação impede a maioria das empresas de aceder ao processo de recuperação, diz.

A associação propõe também a criação de um regime de hibernação para as pequenas empresas, que lhes permita manter a atividade suspensa durante o tempo necessário a uma retoma, sem encargos adicionais.

A APDIR enviou na passada sexta-feira estas propostas ao Governo, lembrando que muitas das medidas lançadas pelo Executivo para apoiar a economia “não estão em condições de chegar a milhares de empresas”. Como adianta Paulo Valério, “a economia não estava excelente na véspera da pandemia e havia já muitas empresas com debilidades de tesouraria”.