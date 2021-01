APED. "Não nos passa pela cabeça que não se acabe com irracionalidade da limitação do horário nos fins-de-semana"

Lisboa, 15/6/2020 - O Centro Comercial Colombo reabriu esta manhã depois de três meses fechado devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo Coronavirus SAR-CoV2. Existe um reforço nas medidas de segurança e distanciamento social. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

"Não nos passa pela cabeça que não se acabe com irracionalidade da limitação do horário nos fins-de-semana no caso do retalho alimentar e da proibição da venda de álcool a partir das 20h", reagiu Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), em declarações ao Dinheiro Vivo.

Lobo Xavier reagia ao anúncio do ministro da Economia, Siza Vieira, aos parceiros sociais que, face aos atuais números da pandemia, era "plausível" um confinamento, à semelhança do ocorrido no primeiro confinamento, que levou ao fecho do retalho especializado e a limitações no número de pessoas por metro quadrado nos supermercados.

"Não aceitamos, que no caso do retalho especializado não se mantenha a possibilidade de manter aberto o retalho de eletrónica de consumo e bens essenciais", bem como que se mantenha em funcionamento funcionalidades como o click & collect, "que em nada põe em causa a saúde pública", para segmentos como moda, desporto e mobiliário, permitindo "um mínimo de funcionamento" que não seja apenas o canal online para vendas, defende o responsável da associação que tem como associados cadeias de retalho como a Worten, Fnac ou Ikea.

No caso da restauração - setor que poderá voltar a fechar portas - que seja possível manterem o take away e as entregas ao domicílio, uma "pequena janela de esperança para estes negócios".

De acordo com as declarações de Siza Vieira essa possibilidade está prevista.