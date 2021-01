APEMIP alerta para potencial 'bomba atómica' com o fim das moratórias

© SARA MATOS

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária (APEMIP) alertou esta sexta-feira para o potencial efeito de 'bomba atómica' na economia caso as moratórias de crédito a empresas e famílias não sejam prolongadas.

"O final do regime das moratórias de crédito a empresas e famílias previsto para setembro deste ano, poderá resultar uma verdadeira "bomba atómica" para a economia", diz Luís Lima, presidente da APEMIP, em comunicado

Para este responsável, "o adiamento da perspetiva do regresso à normalidade, que veio aumentar ainda mais a incerteza e a instabilidade das empresas e famílias, faz prever que possa haver um elevado nível de incumprimento assim que terminar este regime".

Neste cenário, Luís Lima considera "fundamental" o prolongamento das moratórias de crédito "por, pelo menos, mais um ano ou até mais tempo". Caso contrário, alerta, poderemos assistir "a uma verdadeira "bomba atómica" na economia, por via do incumprimento em massa e do crédito malparado".

Na sua opinião, "esta é uma decisão que deve ser tomada e anunciada o quanto antes para que os agentes económicos possam avaliar a sua situação".

Luís Lima admite que o fim das moratórias poderá resultar num cenário de incumprimento do pagamento das prestações de crédito à habitação, podendo dar-se o caso de resultar num aumento significativo da oferta imobiliária, motivado por pessoas com urgência e necessidade em realizar liquidez".

Nesta situação, é de admitir que haja desvalorização do património para acelerar a venda.

"Temos a experiência do que aconteceu na anterior crise, e creio que todos percebemos que há que evitar a todo o custo a repetição do mesmo cenário".