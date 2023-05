Apenas 2% dos candidatos ao arrendamento acessível em Lisboa conseguem casa

© Artur Machado / Global Imagens

A Câmara Municipal de Lisboa atribuiu apenas 1 110 casas através em regime de arrendamento acessível desde 2018, dá conta a rádio Renascença esta segunda-feira. O valor corresponde a uma capacidade de resposta inferior a 2% das candidaturas efetuadas, considerando que, por cada casa, houve 52 candidaturas,

Na cidade do Porto, o município entregou 192 casas em 20 concursos através do programa Porto com Sentido, em cinco anos.

Segundo dados do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), existem 1.050 casas em regime de arrendamento acessível, estando a maioria nas cidades de Lisboa e Porto.