"Apenas 2% dos portugueses tem um veículo elétrico", diz estudo do ACP

O Automóvel Clube de Portugal (ACP) realizou um estudo, designado "Mobilidade Elétrica em Portugal", onde auscultou os utilizadores dos veículos elétricos (VE) para saber o que pensam e qual o tipo de utilização que dão a estes modelos. E as conclusões dão conta de uma relação cada vez mais confiante da parte dos proprietários dos VE, apesar de serem escassos os que optam pela sua compra.

Segundo o estudo, "apenas 2% dos portugueses têm um VE", sendo que, "86% destes são modelos com menos de cinco anos" e entre os proprietários, a maioria são homens "mais velhos, da região centro e da classe alta (A/B).

Cerca de "77% dos inquiridos são responsáveis pelo carregamento" e também pelo pagamento das despesas do VE. Mais. "A maioria dos portugueses com VE faz, em média, mais de 400 km por mês e carrega o veículo entre uma a três vezes por semana", revela o estudo do ACP.

© DR

58% gastam 50 euros mensais

Quanto aos gastos, "54% desembolsam sete euros por carregamento em casa e 58% gastam 50 euros mensais".

A bateria de um em cada três VE tem capacidade entre 40 kWh e 70 kWh. De referir que "30% dos inquiridos afirmam que a bateria do carregador interno tem uma capacidade entre sete KWh e 22 KWh", nota o estudo. Além disso, "43% dos VE detidos por estes proprietários possuem uma autonomia entre os 150 km e os 300 km e 56% demoram mais de três horas a carregar".

A maioria (63%) encara a possibilidade de comprar um VE até 40.000 euros, mas aponta os 30.000 euros (55%) como teto máximo "para assumir a probabilidade de compra". O carregamento é feito, em primeiro lugar, em casa, seguindo-se os postos públicos e, por último, o trabalho.

"Os consumidores optam por locais com o preço mais baixo (75%), com melhor localização (67%) ou pelos que dispõe de carregadores com mais potência (54%).

Por zona, o Alentejo é a zona mais difícil para encontrar um posto de carregamento (25%)", indica o estudo.

"A EDP (38%) e a Galp Electric (19%)" são os Comercializadores de Eletricidade para Mobilidade Elétrica (CEME) mais utilizados pelos utilizadores destes modelos".

