Apenas cerca de seis mil empresas aderiram ao sucessor do lay-off simplificado

O número de empresas que aderiram ao regime sucessor do lay-off simplificado, em vigor desde o último mês, não vai além de seis mil, segundo a informação adiantada esta quarta-feira pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, após reunião com os parceiros sociais.

O número do acesso à medida, que veio impedir a suspensão de contratos via processo simplificado e ao mesmo tempo aumentar gradualmente os encargos das empresas, inclui apenas as empresas que acederam ao apoio extraordinário à retoma progressiva.

Segundo os dados apresentados por Ana Mendes Godinho, outras cerca de 16 mil empresas estarão a recorrer ao incentivo extraordinário de até dois salários mínimos por trabalhador, com limitações aos despedimentos por 60 dias ou ao longo de seis meses conforme se trate de um apoio de um ou dois salários mínimos. Segundo a informação prestada, a maioria dos empregadores estará a optar pelo apoio de dois salários mínimos pago a seis meses.

Todos juntos, os pedidos de acesso aos novos instrumentos totalizarão cerca de 22 mil, salientou a ministra do Trabalho, lembrando que “há menos de um mês que estes instrumentos estão em vigor”. “Houve 22 mil pedidos abrangendo cerca de 240 mil pessoas. As atividades principais que estão a recorrer a estes instrumentos de apoio para a manutenção dos postos de trabalho são idênticas àquelas que recorreram ao lay-off simplificado, com grande destaque, essencialmente, para alojamento e restauração”, indicou.

