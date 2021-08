Apenas três bancos têm condições especiais de crédito para jovens

Porto © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Faz no próximo ano 20 anos que foi descontinuado o regime de crédito bonificado destinado aos jovens. Mas, apesar de não existir a formalidade do crédito à habitação para jovens, existem algumas ofertas mais direcionadas aos consumidores com idades entre os 18 e os 35 anos, com algumas vantagens, como bonificações nos spreads. Em 2021, os jovens que pretendam comprar casa com recurso a crédito, encontram apenas três ofertas no mercado específicas para o seu segmento, segundo uma análise feita pela plataforma de comparação de preços ComparaJá. Assim, apenas o ActivoBank, o Novo Banco e o Millennium bcp disponibilizam um produto dedicado aos clientes que tenham entre 18 e 35 anos de idade.

As soluções disponíveis para este segmento apostam numa bonificação no spread do crédito. Mas estas ofertas destinadas a jovens vão alterando constantemente com o respetivo momento económico em que a banca se encontra, alerta a ComparaJá. A plataforma aponta que a única desvantagem ao adquirir um crédito à habitação sendo jovem é o valor fixo mensal para pagar durante alguns anos. "Ainda assim, os valores de importante análise são a MTIC (montante total imputado ao consumidor) e a TAEG (taxa anual de encargos efetiva global)", frisa.

Em Portugal, apenas cerca de um quarto dos jovens com menos de 30 anos possuía casa própria no ano passado, segundo o estudo da Fundação Calouste Gulbenkian.

Os jovens têm algumas desvantagens na hora de pedirem um crédito bancário. Em geral, não alcançaram ainda uma certa estabilidade laboral. Também auferem um vencimento mais baixo do que consumidores com uma vida laboral mais longa. E têm mais dificuldades em conceder garantias sólidas aos bancos. São fatores que podem encarecer o empréstimo.

"Apesar de os jovens terem de apresentar um contrato de trabalho efetivo e o respetivo dinheiro de entrada para o imóvel, como em qualquer outra faixa etária, existe, de facto, uma perceção diferente do banco em relação ao cliente se for um jovem", disse João Morgado, diretor do ComparaJá. "As bonificações nos spreads são, por exemplo, um dos principais pontos a favor para os jovens no momento de contratarem um crédito à habitação", adiantou.

Segundo dados do Barómetro Crédito Habitação ComparaJá 2021, mais de um terço dos 11 mil utilizadores da plataforma não ganhava mais do que 1000€ mensais no primeiro semestre deste ano. Um quarto desses 11 mil consumidores têm idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos.

Outra das conclusões do barómetro foi que, em média, os portugueses esperam até aos 37 anos para pedir crédito à habitação. Mas a idade de término do pagamento do empréstimo à habitação, na maioria dos casos, só acontece depois dos proponentes entrarem na idade da reforma.

Para a plataforma ComparaJá, a compra de casa continua a ser a melhor solução de habitação para os jovens, comparando com o arrendamento.

Melhor comprar que arrendar

"Por norma, contratar um crédito à habitação acaba por ser mais rentável do que optar por um contrato de arrendamento", disse João Morgado. "No caso dos jovens esse facto acentua-se visto que o banco pode aceitar mais facilmente o cliente jovem", frisou. Explicou que, "à partida, o banco percebe a ideia de que um jovem terá mais facilmente uma evolução na carreira - claro está que depende sempre do tipo de contrato e profissão - do que alguém mais velho e, por isso, existem diferentes interpretações no que à taxa de esforço diz respeito".

Mas a compra de casa com crédito pode não ter de ter como fim a obtenção de uma habitação para viver. Para João Morgado, "uma boa opção para o jovem que não sente a necessidade de mudar de casa, mas que quer apenas ter mais um rendimento passa também por contratar um crédito habitação com uma prestação naturalmente mais reduzida e arrendar a habitação a um preço mais elevado", apontou João Morgado. "Esta é, assim, uma boa forma de conquistar mais algum rendimento, aproveitando o facto de ser jovem e de os bancos facilitarem mesmo o acesso à habitação para os menores de 35 anos", salientou.



SOLUÇÔES



ActivoBank

Este banco tem uma oferta de crédito dedicada especialmente aos jovens que garante uma TAEG de 1,6% ou de 1,1%, no caso de o cliente contratar uma série de serviços associados, como domiciliação do ordenado na conta associada ao empréstimo; seguro multirriscos e seguro de vida associados ao crédito na Ocidental Seguros. O banco oferece ainda um robô de cozinha da marca Bimby e acesso durante 12 meses a uma plataforma de receitas.

Novo Banco

O banco disponibiliza uma oferta para clientes até aos 35 anos que inclui uma bonificação no spread em 0,1%. O banco aceita que os pais dos jovens clientes ou outros familiares próximos deem como garantia adicional um imóvel que detenham, além daquele que está a ser comprado.

Millennium bcp

Neste banco os clientes até aos 35 anos encontram uma oferta com uma TAEG de 1,8% ou 1,3%, no caso de haver domiciliação de vencimento, um seguro multirriscos e um seguro de vida associados ao crédito na Ocidental Seguros. Nos primeiros três meses não cobra juros.