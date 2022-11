Apesar do verão fulgurante, taxa de desemprego subiu para 5,8% no terceiro trimestre

Caminha, 13/09/2016 - Funcionários da Ancorensis Cooperativa de Ensino protestam contra o encerramento da Instituição. Protesto aconteceu na entrada da escola. (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

A taxa de desemprego nacional subiu para 5,8% da população ativa no terceiro trimestre deste ano, apesar do verão fulgurante em muitas atividades, sobretudo no turismo.

Segundo o novo inquérito trimestral ao emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgado esta quarta-feira, no terceiro trimestre, "a taxa de desemprego foi estimada em 5,8%, valor superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao do segundo trimestre de 2022", mas em todo o caso inferior em 0,3 p.p. face ao terceiro trimestre do ano passado.

Tirando o ano da pandemia (2020) e os dois primeiros anos do programa de austeridade da troika e do governo PSD-CDS (2011 e 2012), é a primeira vez que a taxa de desemprego aumenta nos meses de verão em Portugal, mostram as séries do INE.

Portugal tem assim 305,8 mil pessoas no desemprego, valor que representa um agravamento de 2,3% (mais 7 mil desempregados) em relação ao trimestre anterior, mas menos 4,1% (12,9 mil) relativamente ao homólogo, diz o mesmo instituto.

