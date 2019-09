APETRO. Mais carros elétricos nas estradas trazem poupança de 2,6 mil milhões

De acordo com o novo estudo “A road to emission reductions in Portugal 2030”, realizado pela consultora KPMG Espanha a pedido da APETRO – Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, a frota de ligeiros de passageiros no transporte rodoviário em Portugal vai evoluir de uma maioria de veículos a gasóleo e gasolina em 2016, para uma combinação de frota elétrica, gasolina e híbrida até 2030. O estudo foi apresentado esta segunda-feira na conferência “Rumo à redução das emissões em Portugal 2030 – O papel dos produtos petrolíferos”, pela APETRO.

Neste cenário mais otimista (“cenário pelotão”) traçado pela KPMG, no transporte rodoviário público de passageiros a frota deverá ser renovada quase por completo, com uma quota de mercado de 22% dos autocarros elétricos. No transporte rodoviário de mercadorias, todos os veículos comerciais deverão ser substituídos por veículos elétricos em 2030, refere o estudo, que tem por principal objetivo analisar as medidas que mais contribuem para alcançar as metas estabelecidas pelo Governo no Plano Nacional de Energia e Clima para 2030.

Com estas medidas, os consumidores poderão poupar 2,6 mil milhões de euros, sendo que grande parte dessa poupança (2 mil milhões) irá corresponder a uma poupança de caráter fiscal (ou seja, menos impostos cobrados pelo Estado).

Na prática, a metodologia do estudo analisa a evolução das emissões de CO2 caso as tecnologias atuais sejam mantidas até 2030, e como pode Portugal alcançar a redução de emissões de forma economicamente eficiente até 2030. No entanto, foi também criado um cenário alternativo até 2050, que “revê uma transição menos onerosa, substituindo a penetração de veículos por um cenário mais prudente e com base no cenário de referência da UE”.

Aqui, o consumo de petróleo aumentaria no transporte rodoviário, mas ainda assim a poupança total de todos os sectores do transporte rodoviário ascenderia a mais de 9 mil milhões de euros.

“Embora possa haver uma redução no consumo do petróleo no sector dos transportes, este sector continua a ser o maior consumidor de petróleo. No entanto, a procura final de petróleo no sector dos transportes deverá diminuir em 40% em resultado dos ganhos na eficiência dos veículos e da entrada de novas tecnologias”, refere o estudo.

O mesmo documento revela que o setor da produção de energia oferece o maior potencial para uma redução eficaz e rentável de emissões de CO2 em Portugal, seguido pelos sectores de transporte rodoviário e comercial. E que, em termos unitários, o automóvel elétrico é a tecnologia que oferece o maior potencial de redução de CO2 por veículo, independentemente dos níveis de penetração estabelecidos.

“A energia primária é reduzida pela combinação da substituição dos produtos petrolíferos por energias renováveis com melhorias na eficiência. Os produtos petrolíferos na energia final são substituídos principalmente pela eletricidade, porém o gás e as energias renováveis também aumentam a sua quota”, refere o mesmo estudo.

Atualmente, diz o estudo encomendado pela APETRO, o transporte rodoviário é o maior contribuinte para as emissões não abrangidas pelo Regime de Comércio de Licenças de Emissões em Portugal (RCLE, 76% em 2016). A penetração dos veículos elétricos e dos veículos híbridos elétricos, juntamente com as melhorias de eficiência energética e o aumento da quota de biocombustível para veículos com motores de combustão interna serão os principais responsáveis pela redução em 5,7 milhares de toneladas de emissão de CO2 não abrangidas pelo RCLE.