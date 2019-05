Apetro quer ser mais “verde” e critica discriminação aos combustíveis fósseis

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) defende a criação de um preço único para todos os setores energéticos pelas emissões de dióxido de carbono que são evitadas, tendo em conta as disparidades atuais entre os 20 a 50 euros por tonelada de dióxido de carbono na reflorestação, por exemplo, os 200 a 300 euros dos biocombustíveis e os 1000 a 1200 euros da mobilidade elétrica.

“Devia ser taxado de forma igual. Se o carbono tiver só um preço, podemos escolher a forma mais eficiente e hierarquizar os investimentos”, defendeu o secretário-geral da Apetro, António Comprido, em declarações aos jornalistas.

Sobre o fim anunciado do diesel, o responsável continua a rejeitar a ideia, tal como já defendeu em entrevista ao Dinheiro Vivo: “Não podemos desligar a torneira de um dia para o outro. Não podemos dizer: a partir de amanhã vamos deixar de usar combustíveis fósseis líquidos. Temos de fazer uma transição e evoluir no sentido de descarboniza as fontes energéticas do presente”. Além disso, relembra, os combustíveis são uma importante fonte de receitas para o Estado, via carga fiscal, que não pode desaparecer de repente.

“Em 2009/2010, o governo previa 10% de eletricidade renovável nos transportes. Se assim fosse, as refinarias já estavam todas fechadas e isso não aconteceu”. Na visão de António Comprido, as petrolíferas enfrentam agora novos custos adicionais – cerca de 700 mil euros por ano (valor que pode ainda vir a ser superior), de acordo com os cálculos preliminares já avançados pela Apetro ao Dinheiro Vivo – para financiar a atividade da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que passou a estar responsável pela regulação do setor dos combustíveis.

“Transferir a regulação para ERSE não devia ter custos adicionais. Não é normal que a indústria dos combustíveis seja regulada pela mesma entidade que regula a eletricidade e o gás natural”, acusa. Já de acordo com o orçamento da ERSE para 2019, a contribuição do setor dos combustíveis será de 1,19 milhões de euros (9,65% do total da receita do regulador, de 11,05 milhões de euros). “Chegaram primeiro a este valor global e depois fizeram as contas para ver quanto ia caber às petrolíferas. É um custo novo [para as empresas], mas por litro é um valor muito pequenino. Dará menos de uma décima de cêntimo o impacto” nos preços”, explicou António Comprido.

E questionou ainda, a propósito da imposição governamental em adquirir apenas veículos elétricos para a sua frota: “Quando um ministro vai de Lisboa ao Porto, vai de carro elétrico? Não vai, por causa da falta de autonomia e do tempo de carregamento, mas se for de casa para o ministério, já faz sentido. Percebo que o governo queira dar o exemplo e forçar em determinadas direções, mas não deve levar a decisões económicas erradas. Para um membro do governo que percorre muitos quilómetros, o diesel ainda é o que faz sentido. Para os veículos dos CTT, por exemplo, dentro da cidade, é o elétrico que prevalece. O poder político deve fazer o seu trabalho, com regras e um quadro regulatório estável, e não ditar uma única solução”.

Em relação à rede nacional de mobilidade elétrica, diz que “foi imposta por decreto, para depois os postos ficarem ferrugentos e não funcionarem”, ao mesmo tempo que os construtores automóveis estão a ser pressionados para reduzirem as emissões, com incentivos dados apenas aos veículos elétricos que “estão a sair da fábrica abaixo do preço de custo”. “Estamos a impor uma tecnologia que não é a mais custo-eficaz”, diz António Comprido.

Ao fim de 27 anos de vida, a Apetro apresentou esta terça-feira a sua nova imagem de marca e novo posicionamento: soluções energéticas sustentáveis para o presente e o futuro. António Comprido garante que não é apenas um rebranding ou uma “limpeza” da imagem da associação que representa as maiores petrolíferas (BP, Cepsa, Galp, Repsol e Prio), e afirma que o setor está de facto “mais verde” e pode fazer parte da solução de descarbonização e não ser apenas parte do problema.

Isto significa, para a Apetro, apostar forte no desenvolvimento de combustíveis de nova geração que, apesar de muito mais caros, poderão competir com outras formas de energia limpa, como a eletrificação da eletricidade, por exemplo, que na visão da associação não pode nem deve ser a única alternativa para o futuro dos transportes.

“Os combustíveis de síntese vão ter de ser desenvolvidos mesmo que custem mais. Sobretudo na aviação, com alguns projetos-piloto já em curso”, disse o responsável da Apetro. Contas feitas, à saída da fábrica e sem somar a pesada carga fiscal que existe em Portugal sobre os combustíveis, a gasolina e o diesel com baixo teor de carbono poderão vir a custar algo como dois euros por litro, quase três vezes mais do que se verifica hoje, em que os combustíveis saem da refinaria a custar cerca de 70 cêntimos.

A associação das petrolíferas quer aproveitar o novo momento político – um novo Parlamento Europeu, nova Comissão Europeia e novo governo em Portugal – para pedir que se “dê uma hipótese a estas novas fontes de energia. Não pode ser o domínio absoluto da eletrificação dos transportes. Não podemos continuar com a mesma quantidade de emissões desde a era industrial, mas devemos ter várias tecnologias em pipeline”, defende António Comprido, sublinhando: “Com os combustíveis líquidos de baixo carbono, a mobilidade elétrica vai ter concorrência. Vamos deixá-los concorrer e ver quais são os melhores”.

Apontando baterias à eletrificação dos transportes, como única solução de futuro que está a ser imposta pelo governo e pela Europa, o secretário-geral da Apetro assegura que não há uma “bala de prata” que resolva todos os problemas da redução de emissões. “A eletrificação dos transportes não vai resolver tudo. Há setores onde a mobilidade elétrica vai ter projeção (como os transporte de passageiros, autocarros urbanos, distribuição urbana) mas no transportes aéreo e marítimo não. E se o quadro regulatório nacional e europeu for demasiado castrador [face aos combustíveis fósseis] vamos estar a pôr de lado uma tecnologia que até pode ser viável e uma real alternativa “, diz.

A Apetro reconhece o fim do domínio do diesel, mas pede igualdade nos apoios para todas as fontes energéticas em estado de desenvolvimento. “Não podemos dar-nos ao luxo de excluir ou matar novas tecnologias, como os combustíveis de baixo carbono, por falta de apoio ou discriminação”.

À semelhança do solar fotovoltaico, diz António Comprido, que nos últimos anos registou uma grande evolução, a nova geração de combustíveis deverá seguir o mesmo exemplo, desde que haja incentivos, estabilidade regulatória e igual acesso aos apoios europeus. “Não nos excluam”, pede o responsável da Apetro, alertando para o perigo e muitas refinarias abandonarem a Europa e escolherem geografias onde as regras não são tão apertadas.

Ainda que a transição para os combustíveis de baixo teor de carbono permita manter o mesmo parque automóvel e as mesmas infraestruturas de refinação e transporte de combustíveis, como explica o responsável, as empresas petrolíferas terão ainda assim de investir “muitos milhões” na adaptação das suas refinarias. Más notícias para a Galp, por exemplo, que tem previsto um investimento de 42,5 milhões de euros em Sines, até 2023, para tornar a sua refinaria “numa das mais eficientes da Europa”. Em 40 anos, a Galp já investiu mais de quatro mil milhões de euros na refinaria de Sines.

“O futuro não parece muito brilhante para a indústria da refinação da Europa: a procura de combustíveis fósseis está em queda, o mercado a reduzir, o parque automóvel não tem por onde aumentar, há uma enorme saturação. Somos líderes na descarbonização, mas a União Europeia arrisca-se a ser um corredor solitário, se não tiver seguidores noutras geografias”, remata António Comprido.